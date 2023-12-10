Обновляем КПП

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область открыл обновлённый контрольно-пропускной пункт «Торугарт-2» на кыргызско-китайской государственной границе.

КПП построен в 1993 году и в настоящее время условно называется «Торугарт-1» и «Торугарт-2» из-за того, что «Торугарт-1» построен в 1993 году, а «Торугарт-2» в 2010-2018 годах — при поддержке Китая. На сегодня въезд к данному КПП очень резкий, объекты расположены неудобно, парковочных мест почти не предусмотрено. Комплекс «Торугарт-2» нуждался в реконструкции. Отмечается, что техническое оснащение, установленное на КПП, не отвечает сложившейся нынешней ситуации, так как мощность действующего досмотрового комплекса составляет 20-25 автомобилей в час, но в условиях «Торугарта» проверить более 15 автомобилей в час не представляется возможным. Проектная мощность «Торугарта» — 150 машин в сутки.

Сегодня через данный КПП ежедневно проезжают более 300 автомобилей. Здесь проведена реконструкция административного здания комплекса «Торугарт-2», с устройством шести полос движения, установкой крытых, утеплённых ангаров, где одновременно может проводиться таможенный контроль в отношении шести транспортных средств. Для облагораживания и эффективного использования территории пункта пропуска сносятся ветхие и нефункциональные сооружения и здания для дальнейшего устройства дополнительных стояночных мест, оптимизации схемы движения транспортных средств в пределах территории пункта пропуска, что повлияет на увеличение пропускной способности пункта пропуска. Проведена реконструкция общежития для пограничников.

Ознакомившись с деятельностью КПП, Президент подчеркнул, что улучшенная инфраструктура контрольно-пропускного пункта должна полностью соответствовать требуемым стандартам, важно создать наиболее благоприятные условия для транспортных средств, пересекающих границу. Садыр Жапаров предложил с весны следующего года увеличить количество рабочих часов по схеме 24/7. Вместе с тем глава государства поручил принять меры по обеспечению бесперебойной работы автоматизированных таможенных систем. Здесь же Президент Садыр Жапаров осмотрел реконструированное здание общежития для пограничников.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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