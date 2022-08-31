Родину согревают наши сердца

Кыргызстан готовится отмечать очередной День Независимости. В этом году интересно совпали цифры — 31-я годовщина, 31 августа. Я не верю в магию каких-то особых чисел, благодаря которой чудесным образом могли бы произойти позитивные перемены. Но верю в мудрость народа, в трудолюбие, в силу многонациональной солидарности! Я не раз писала, что лишь благодаря терпеливым, стремящимся к миру соотечественникам в нашей стране, поцелованной солнцем, не началась гражданская война… Более тридцати лет государство сотрясало немало волнений, кровавых в том числе… Но НАРОД выстоял!



Непросто живётся нам, кыргызстанцам. Не успеваем прийти в себя после каждодневных тревожных новостей. То на границе неспокойно, то вирусы атакуют, насилуют, убивают — девочек и женщин (даже люди в погонах), мигранты гибнут на чужбине, цены растут, как на дрожжах, — не то что зарплаты… Пугают прогнозы некоторых политологов о растущих террористических угрозах… Обо всём, что беспокоит, и не напишешь. Но граждане наши, за некоторым исключением, всегда восхищали меня своей стойкостью и любовью к Родине. Выкручиваются, как могут, трудясь на нескольких работах, чтобы обеспечить семьи. Даже самые бедные, особенно в глубинках, самое лучшее и часто последнее выставляют на стол для гостей — знакомых и незнакомых. Когда случилась первая ковидная атака, унёсшая жизни множества людей, кыргызстанцы объединились: доставали лекарства нуждающимся, днями и ночами отвозили больных в лазареты, кормили врачей. Стоит только бросить клич, что кому-то срочно нужны средства на дорогостоящие лекарства или операции, неравнодушные жители объявляют сбор денег и чаще всего нужные суммы найти получается. Жаль, порой такими призывами о помощи пользуются мошенники. Но жителей нашего многонационального Кыргызстана это не останавливает. Сострадание — сильное качество большинства населения страны. А ещё — прощение… Сколько государство обворовывали, а потом бросали и сбегали, сколько слёз пролито по погибшим сынам Отечества по вине амбиций псевдопатриотов, но мы СПРАВИЛИСЬ, не дали разрушить родную землю!

Наш мудрый народ независим благодаря удивительной стойкости и трудолюбию, как мне кажется. Дорогие кыргызстанцы, редакция газеты «Слово Кыргызстана» поздравляет вас с Днём независимости и благодарит за сохранение МИРА! Родину согревают наши сердца, наше неравнодушие! Цвети, любимый Кыргызстан!!!

Нина ГОРШКОВА.

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