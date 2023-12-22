Русский язык как мост объединения

Делегаты из 12 стран постсоветского пространства собрались в Бишкеке для участия в десятой региональной конференции «Российские соотечественники ближнего зарубежья — сообщество единой судьбы». Участвовали председатели координационных советов, активисты общин, члены комитета Государственной Думы и Совета Федерации России.

В приветственном послании к участникам конференции заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Глазулин отметил важность оказания содействия соотечественникам в их многоплановой культурно-гуманитарной деятельности, отметив, что они — своеобразные проводники дружбы между Россией и соседними государствами.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева рассказала о роли русского языка в интеграционном процессе:

— Нас всех в СНГ объединяет русский язык. Очень важно, когда ты говоришь с гражданином другой страны на одном языке и понимаешь не только, о чём он говорит, но и эмоционально воспринимаешь информацию. Нас веками объединяла общая территориальная протяжённость, которая позволила создать общее языковое пространство, и важно не потерять его. Я с удовлетворением отмечаю, что в Кыргызстане появятся русские школы. Мы будем всячески содействовать тому, чтобы русский язык на просторах СНГ оставался языком межнационального общения.

Елена Афанасьева также коснулась темы образования и трудоустройства выпускников на родине:

— Вчера мы встречались с молодёжью, многие хотят поехать учиться в Россию — это хорошо, но они там остаются. Мы их с радостью принимаем, но мне кажется, что для страны, где остались родные и огромные дружеские связи ребят, было бы хорошо, чтобы они возвращались обратно, потому что тот высокий уровень образования, полученный у нас, пригодился бы здесь.

Представитель комитета Госдумы РФ по вопросам связи с соотечественниками Артём Кавинов подробно рассказал о преимуществах нового закона о гражданстве для тех, у кого цель — переезд Россию. По его словам, в новом законе предусмотрено сокращение требований для более чем 20 категорий лиц, получающих гражданство:

— Право на упрощённое получение гражданства имеют лица, у которых в России живут близкие родственники — граждане РФ. Также имеют право на упрощённое приобретение гражданства без прохождения процедуры признания носителя русского языка лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории Российской империи, СССР или РФ. Важно, что лица, гражданство которых прекращено по инициативе их родителей или усыновителей, при достижении совершеннолетнего возраста смогут теперь в упрощённом порядке приобретать гражданство в течение пяти лет после достижения ими 18-летнего возраста. Все эти пункты законов рождались как раз на встречах соотечественников и позже получили законную поддержку. Наши депутаты и сенаторы продолжают системную проработку по улучшению госпрограммы содействию добровольного переселения, законов, связанных с репатриацией соотечественников. Они получат право стать участниками госпрограммы без дополнительных согласований с субъектами РФ и подтверждения условий региональной программы. А также сразу вид на жительство после получения статуса участника.

Особый вклад соотечественников ближнего зарубежья отметил и заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ Дмитрий Поликанов:

— Мы понимаем, как нелегко соотечественникам, где идут процессы разной направленности, и, к сожалению, не всегда русский язык оказывается в приоритете для национальных властей, и не всегда они готовы поддержать вас в сохранении культурной идентичности. Спасибо за вашу самоотверженность.

С ним солидарен председатель регионального координационного совета стран ближнего зарубежья, председатель КСОРС Республики Молдова Алексей Петрович. Он с болью рассказал, как непросто складываются взаимоотношения общины с местными властями.

— Я приехал из самого, на мой взгляд, неблагополучного региона ближнего зарубежья — Республики Молдова. Наш координационный совет оказался в непростых условиях работы. Это тотальное враждебное отношение со стороны властей. Сегодня КСОРС остался одним из немногих каналов, по которым ещё происходит взаимодействие народов Молдовы и России. Республика в этом году приняла беспрецедентное решение по сокращению и высылке российских дипломатов на 90%, практически полностью сокращён штат Россотрудничества. Но, несмотря на это, наша работа продолжается. Отрадно, что община в этом году отмечает своё 25-летие, мы проведём все полагающиеся юбилейные мероприятия.

В Казахстане насчитывается самое большое количество русскоязычного населения. Об этом рассказал председатель русского культурного центра республики Всеволод Лукашев:

— Население Казахстана 20 млн, из них 15% , то есть 3 млн — русские. Русскоязычных и русскоговорящих примерно 12 млн человек. Мы самое крупное представительство русских и русскоязычных в стране. Из трёх миллионов соотечественников больше трети живут на юге Казахстана (Кызыл-Орда, Тараз, Джамбылская область, Шымкент), но там нет русских школ, только классы с русским языком обучения.

О больших проблемах русскоязычного населения рассказал член Всемирного координационного совета российских соотечественников Украины Евгений Бакланов:

— С каждым принятым изменением в законодательных актах Украины русскому человеку становилось всё тяжелее. В 2015 году в стране насчитывалось 625 русскоязычных школ, сегодня — ноль. Недавно вышел законопроект о поддержке украинского языка, он вроде и не носил характера вытеснения русского, но разработан таким образом, что полностью исключил язык из всех сфер — начиная от социально-бытовой и заканчивая простыми книгами. Следующим этапом стал перевод всей технической документации на украинский язык, но за столь короткое время сделать это невозможно. Советский Союз десятилетиями нарабатывал техническую базу. Также власти пытались изменить метрическую систему, а потом поняли, что это тупик. Несмотря на сложности, мы регулярно отслеживаем правонарушения со стороны властей по отношению к русскоязычному населению и отправляем соответствующие документы и доказательства в международные структуры.

В итоге участники конференции отметили, что, несмотря на очевидные успехи на пути к справедливому мироустройству, усиливается давление на русский мир. Поэтому перед зарубежной российской диаспорой стоят жизненно важные задачи по сохранению традиционных ценностей, культуры и истории народов России, а также по формированию позитивного образа исторической родины.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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