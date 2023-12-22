Объявляем в год дракона все несчастья вне закона

В восточном цикличном календаре двенадцать лет, и каждому году посвящено определённое реальное животное, но есть одно мифическое существо — дракон. Считается, что под его покровительством проходят едва ли не самые удачные времена, если, конечно, отнестись к нему с должным почтением. А чтобы увидеть и уважить символ наступающего года, достаточно обратиться к археологическим артефактам, собранным на территории Кыргызстана.



Китайское зеркало династии Тан из белого металла с изображением водного дракона (макары) найдено на северной окраине поселка Ак-Бешим. В Китае стандартный крокодилий хвост у дракона успехом не пользовался, поэтому изображался рыбий. Макара пробралась в Китай из Индии вместе с буддизмом, где нашла дополнительные ассоциативные связи с божествами рек. Изображения макары снискали популярность как один из способов получить покровительство и расположение высшего божества: любуйся на дракона и будет тебе счастье. Зеркало с противостоящими драконом и тигром найдено на городище Кызыл-Туу. Причину схватки двух зооморфных существ, широко раскрывших свои пасти, видимо, следует искать в изображении жертвенного барана, помещённого внизу композиции. Ранее подобные зеркала находили в Минусинской котловине. Ещё одно зеркало с драконом, судя по расплывшемуся рельефу изображения и не просверленному отверстию в шишке-петле, вероятно, — местная отливка.

Поясные пряжки с изображениями «крадущихся» драконов подняты на городище Бурана. Необычная поза продиктована формой вытянутого прямоугольника и позаимствована у тюркских поясных накладок с «крадущимися» львами. Пояс, украшенный накладками с изображениями дракона, как символа императорской власти Китая, мог принадлежать большому чиновнику. Там же поднята массивная матрица кунжутолистной формы. Высокий рельеф представляет летящего огнедышащего «змея Горыныча» с рыбьим хвостом. Такая форма изделий типична для кара-киданьского периода, когда Баласагун представлялся столицей государства Западное Ляо.

Поясная застёжка с изображением двух агрессивно противоборствующих существ с длинными, покрытыми чешуёй телами найдена в районе городища Кара-Жигач. Питая надежду, что грядущий год всё же окажется мирным, этот сюжет мы будем трактовать как «целующиеся» драконы.

Новый год всегда ассоциируется со светлыми планами на будущее, в то время как историки устремляют свой взор в прошлое. Поздравляя кыргызстанцев с приближающимся годом Дракона, хочется высказать пожелание изучать и бережно хранить богатое историческое наследие.

А. КАМЫШЕВ,

кандидат исторических наук.

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