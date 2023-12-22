КР — КНР: проект индустриального парка

На площадке Министерства экономики и коммерции с участием заместителя министра Санжара Болотова проведена встреча с заместителем генерального директора компании China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd Китайской Народной Республики Чжан Сюецай и руководителем ОсОО «Кейджи Бизнес Инвестмент» (КР) Б. Тольбаевым. Стороны выразили заинтересованность в совместной реализации двусторонних взаимовыгодных проектов.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции, ОсОО «Кейджи Бизнес Инвестмент» и компанией China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd (CREEC) КНР по реализации комплексных проектов транспортной инфраструктуры.

Меморандум направлен на оказание содействия дальнейшему взаимовыгодному укреплению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, реализацию приоритетных направлений взаимодействия в области комплексных проектов транспортной инфраструктуры в сферах промышленности, торговли и туризма на основе принципов равенства и взаимной выгоды, в качестве части важной глобальной инициативы «Один пояс — один путь».

Сторонами рассматривается вопрос реализации проекта индустриального парка «Жаны Жашоо», предусматривающего строительство промышленной производственной зоны, в том числе заводов по производству солнечных панелей, текстильных фабрик, пищеперерабатывающих производств, предприятий по выпуску электромобилей, производства санитарно-технического оборудования и обработке цветных металлов. Вместе с тем планируется организация логистических центров и складов различного назначения.

На церемонии подписания также присутствовали представители Китайской академии развития зон свободной торговли и представители Международного исследовательского института по сотрудничеству в области производственных мощностей Фонда зелёной промышленности «Хуа Шен».

Автор: