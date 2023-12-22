Учиться по-японски

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Государственной таможенной службе состоялась встреча первого заместителя председателя Улана Кимсанова и заместителя директора отдела Центральной Азии и Кавказа JICA Окуда Хисакацу.
Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве таможенной службы КР с Японским агентством по международному сотрудничеству и перспективах его дальнейшего расширения: повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников таможенной службы; обмен опытом цифровизации рабочего процесса таможенной службы.
Кимсанов выразил признательность JICA за поддержку, отметив, что таможенная служба Кыргызстана высоко ценит деятельность агентства, которое вносит большой вклад в развитие таможенной службы, в частности, на пути развития цифровизации. В свою очередь Окуда Хисакацу акцентировал внимание на активизации программы JDS, обучения сотрудников таможенной службы.
Дата публикации: 15:47, 22-12-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: