Учиться по-японски

В Государственной таможенной службе состоялась встреча первого заместителя председателя Улана Кимсанова и заместителя директора отдела Центральной Азии и Кавказа JICA Окуда Хисакацу.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве таможенной службы КР с Японским агентством по международному сотрудничеству и перспективах его дальнейшего расширения: повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников таможенной службы; обмен опытом цифровизации рабочего процесса таможенной службы.

Кимсанов выразил признательность JICA за поддержку, отметив, что таможенная служба Кыргызстана высоко ценит деятельность агентства, которое вносит большой вклад в развитие таможенной службы, в частности, на пути развития цифровизации. В свою очередь Окуда Хисакацу акцентировал внимание на активизации программы JDS, обучения сотрудников таможенной службы.

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