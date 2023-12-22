Процент тревожности всё выше

Эксперты по-прежнему считают, что распространение и употребление наркотиков относится к числу ключевых угроз национальной безопасности страны, но ситуация сегодня характеризуется как стабильная. Тем не менее, в МВД и других силовых структурах уверены, что тревожные тенденции сохраняются и крайне важно своевременно и правильно на них реагировать.

В нашей стране прошло заседание Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Среди вопросов, включённых в повестку дня, — утверждение плана мероприятий по реализации Антинаркотиковой программы, утверждённой Кабмином чуть больше года назад, а также вопросы внедрения и реализации национального механизма раннего предупреждения о появлении новых видов синтетических наркотиков.

В качестве приоритетных шагов в этом направлении — разработка нового закона «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах». Документ поступил в парламент ещё в начале октября и сейчас проходит рассмотрение в парламенте.

— Мы действительно стали больше выявлять преступлений и привлекать к ответственности за незаконный сбыт наркотических веществ, — заявил глава Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Нурбек Абдиев. — Тем не менее, нам надо активнее работать как в плане раскрытия преступлений, так и их профилактики. Эти два направления считаются приоритетными. То, что выявляются нарколаборатории, хорошо, но надо иди дальше, а именно: перекрывать все каналы поступления тяжёлых наркотиков, взаимодействовать с коллегами из соседних стран. Причём эту работу нужно проводить серьёзно и масштабно, принимать максимальные меры первичной профилактики.

Резюмируя итоги совещания, руководство госкомитета оценило работу структур как удовлетворительную и дало им ряд новых рекомендаций и поручений.

Кстати, правящая в Афганистане группировка «Талибан» (запрещённая в КР) заявила международному сообществу, что посевы опийного мака в этом году сокращены на 95 процентов. Не так давно эту информацию подтвердили в Управлении ООН по наркотикам и преступности.

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