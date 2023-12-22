«Термоядерные сны» группы AYVANDAR

Все пять авторов этой выставочной экспозиции, открывшейся в столичной галерее «Дубовый парк», — художники разносторонние, и всё же их стиль близок к авангардному искусству. Они относятся к тому разряду живописцев, которые постоянно ищут новые средства и способы выражения, созвучные современному художественному мышлению. Для них пространство холста или выставочной площадки — это всегда новая возможность для творческой импровизации, где авторские впечатления передаются сжато и обобщённо, а цвет всегда мощно выступает ключевой смысловой доминантой.

В картинах и объектах, представленных в экспозиции художественной группы AYVANDAR ( художники Каныбек Тойчиев, Злата Беорд, Касиет Жолчуева, Дарья Науменко и Темир Дастан),

создан целостный художественный мир, где рядом бытуют и теснятся душевные боли и тревоги, надежды и красота.

Сложная, а иногда и драматичная динамика окружающей жизни воспринимается художниками через призму европейской культуры посредством интеграции загадочной азиатской традиции, где весьма много оттенков и сильно ощутимое влияние таинственного мироощущения предков-номадов (К. Тойчиев «Термоядерные сны» и «Атомный загар», З. Беорд «Алчность» и «Тотем», «Гнев», Д. Науменко «Слёзы матери», диптих «Амбиции» и композиционные объекты Темира Дастана «Нон-стоп», «Каменная труба»). Идею выставки довольно точно изложил её куратор, известный курортолог и искусствовед Гамал Боконбаев, который акцентировал мысль, что искусство должно всегда помогать людям.

Раньше художники старались воплощать в своих работах позитивные явления, где всегда побеждало добро. Но ведь на самом же деле в жизни так не происходит и не бывает. Однако выставка не о зле, которое одерживает верх над добром, она о том, что людей довольно долго кормили сладостями, от которых у них испортился желудок, а потому понадобились горькие лекарства и едкие истины, чтобы исправить пороки общества. И художники дружно взялись за кисти и стали весело рисовать мир таким, каким они его видят и стараются понять.

«Выставка — это не полуфабрикат искусственного интеллекта, — утверждает Г. Боконбаев, — она стиль и потребность высказаться на наболевшую и актуальную тему в жизни общества. Художники нарисовали то, что, может быть, не видят другие их современники. А если серьёзно, то ниша декаданса у нас свободная. Были, правда, творческие попытки её занять, но они завершились неудачей. И вот группа AYVANDAR под руководством Каныбека Тойчиева делает успешную попытку завоевать этот, казавшийся неприступным, плацдарм нашего подсознания».

Освобождаться от своих фальшивых кумиров, головных тараканов и идеологических бесов, выплёскивая их на холст или помещая в инсталляции и объекты, честное слово, занятие не из лёгких. Однако ещё хуже, когда бесы выдают себя за спасителей. Эту нетривиальную задачу и пытаются решить авторы выставки «Термоядерные сны». Они разные: кто-то окончил художественный вуз и получил академическое образование, другие — нет, но это вовсе не помешало им вместе с единомышленниками созидать произведения родственные по жанровому направлению и творческому духу, создавать их на базе чувственно-подсознательного смешения стилей. В них впечатления и мысли художников выразились в образах и аллегориях, посредстом которых авторы стремились решить нетрадиционные для

отечественного изоискусства образные формообразующие задачи.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

Автор: