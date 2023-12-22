Время Потудань

В Русском театре драмы им. Ч. Айтматова состоялась премьера спектакля «Река Потудань». Это сценическая версия одноимённой повести Андрея Платонова. А аккурат накануне нам довелось побывать на сдаче постановки и пообщаться с режиссёром, который ввёл нас в мир, где правда и вымысел становятся единым целым, гармонично дополняя друг друга.

Сдача спектакля — это генеральный прогон, предпремьерный показ перед коллективом, коллегами из других театров, узким кругом специалистов и зрителей. Режиссёр постановки — выпускник ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Баатр Колаев. В его послужном списке — работа в Ленкоме, Театре.doc, Калмыцком государственный национальный театре, Хакасском национальном театре. Несколько месяцев назад был назначен главным режиссёром Русского академического театра в Абакане. С худруком Русского драмтеатра познакомился в Казахстане, когда ставил спектакль в Кокшетау. В режиссёрской лаборатории показал свой спектакль, потом эскиз. Работа понравилась худруку нашего театра Вячеславу Виттиху: нужно было обновить репертуар, и он искал новых режиссёров.

— По постановке изначально была версия с Маркесом, затем возник вариант с Платоновым. Остановились на втором, — объясняет Колаев. — Язык Андрея Платонова весьма поэтичный и метафоричный. В «Реке Потудань» рассказывается, как становилась советская власть. Только что закончилась гражданская война, красноармейцы возвращаются домой, начинается новая, мирная, жизнь. Повесть о том, как человек после всех потрясений возвращается к мирной жизни. Как преодолевает трудности, связанные не с материальным и физическим, а с чем-то духовным. О рождении новой ячейки советского общества, новой семьи, новой страны. Об этом и спектакль.

Платонова часто стали ставить в России, интерес к истории периодически возникает: нужно хорошо знать прошлое, чтобы строить будущее. Советское наследие осталось в памяти людей. И мы, новое поколение, должны знать, что было в нашей стране, как создавалось новое государство, становилось общество, его мечты, чаяния.

Один из планов повести поверхностный, он у зрителя на виду. Другой, более глубокий, о борьбе жизни и смерти. Извечная тема дуализма, на которой и строится драматургия. Театр — это прежде всего действие, которое зиждется на конфликте. Как и жизнь — постоянная борьба противоположностей. Это и есть второй план, метафизический. Жанр спектакля определили как бытие. Вообще в современном

театре жанры размыты, переплетены. Они могут вмещать в себя элементы шоу, музыкального театра, цирка…

Художником-постановщиком выступил известный российский сценограф Игорь Капитанов, он, к слову, уже создавал в Бишкеке сценографию к «Пиковой даме». Художник по костюмам Фагиля Сельская и вовсе начинала свой творческий путь именно в нашей столице — она окончила Фрунзенское художественное училище. То есть люди для нас не чужие. В целом собралась хорошая постановочная команда, как и весь актёрский состав.

— Был приятно удивлён, насколько сильные здесь актёры. Есть как возрастные мастера, так и среднее и молодое поколение. Даже решились на эксперимент: продублировали главных героев и получили два состава. Насколько возможно, использовали настоящие предметы для декорации, не бутафорские. Верстак, винтовка, лавка, колёса, лампы… Одежда соответствует 20-ым годам прошлого века, — говорит Колаев.

ПотУдань, а именно такое ударение указано в словарях, — река в Воронежской области. Её смело можно отнести к «главным героям» сюжета. Речка у многих народов таит символический смысл. К примеру, Стикс, граница между миром живых и миром мёртвых, Лета, река забвения. В этом произведении она тоже символична: с одной стороны, она являет собой атрибут конкретного революционного времени, с другой — символ чего-то вечного, непреходящего…

Самым большим достижением советской власти Колаев считает доступ граждан к всеобщему образованию. Для чего человеку знания? Сейчас они нужны для обретения высокооплачиваемой профессии, социального статуса. А тогда знания необходимы были для того, чтобы попытаться понять, для чего мы все на Земле. Герои задаются вопросами: зачем мы существуем, зачем строим новое общество, какова роль человека в нём… События октября 1917 года были революцией в полном понимании этого явления, потому что революция — это когда меняется абсолютно всё! Сейчас подобного в мире не наблюдается. Происходит простая смена власти, в то время как остальное остаётся прежним. Тогда же и в литературе, и в музыке, в сознании народа ориентиры сменились полностью.

— Не репетицию отвели 21 день. Этого мало, но так уже сложилось, что, как правило, режиссёру даётся месяц на постановку, включая выходные и дни, когда артисты заняты в других спектаклях, — делится деталями режиссёр.

С творчеством Платонова Баатр Колаев познакомился в бытность студентом. Открытием стала повесть «Река Потудань». Увлёкся. Идею постановки вынашивал не один год.

— Когда-то уже ставил этот спектакль в Казахстане. В Бишкеке предлагаю уже совсем другую версию. Но основа остаётся: в диалоги ничего не добавляю, не переписываю, это полностью авторский текст без изменений. Хотя в современном театре нередко переносят место действия, сокращают число действующих лиц, меняют их местами, компилируют текст… И зачастую это оправданно, сейчас люди живут в потоке информации, спрессованной и рафинированной, особенно молодёжь.

И то верно. Способ восприятия реальности современного сознания перенёсся в театр путём монтажа текста. К подобному прибегают не только молодые режиссёры, но и мэтры. В нашем случае решили придерживаться консерватизма.

Свет играет очень большую роль. Технически пока невозможно выставить нужный свет, новое оборудование ещё не установлено, в театре идёт капитальный ремонт.

«Река Потудань» — о тех вещах, про которые обычно неловко говорить: об одиночестве, о самых сокровенных моментах взаимоотношений между мужчиной и женщиной. О немыслимых трудностях и простых радостях послевоенного быта. Сюжет, казалось бы, незатейлив: красноармеец Никита Фирсов возвращается с гражданской войны и пытается начать жизнь с нового листа. Однако автор переплетает текст в замысловатые кружева смыслов и мотивов, соединяя языческие и христианские образы с социалистической идеей о новом человеке. Канва сюжета балансирует на грани реальности и метафизики посредством путешествия героя из мира живых в мир мёртвых и обратно. И именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год, с постоянными провалами «обратно», и становится главной коллизией сюжета. И, конечно же, любовь. Для Платонова любовь к женщине синонимична самой жизни: это чувство становится для героя новой надеждой и спасением.

В целом то, что Платонов написал тогда, во многом отражает нынешние реалии.

В постановке заняты Святослав Голосов, Алина Быкова, Андрей Петухов, другие ведущие мастера сцены. Режиссёр-постановщик — Баатр Колаев, художник-постановщик — Игорь Капитанов, художник по костюмам — Фагиля Сельская.

Продолжительность — 1 час 30 минут. Антракт не предусмотрен, однако смеем предположить, что отсутствие перерыва пойдёт зрителям только на пользу.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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