Жаль, не успели

Наша газета писала, что по поручению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Бишкеке идёт строительство пятнадцати школ и пяти детских садов. На эти цели из бюджета выделена крупная сумма. Поставленную задачу взялись выполнить несколько частных строительных компаний. Автор этих строк пару месяцев назад побывал на четырёх объектах, где его заверили, что, мол, запланированное будет выполнено к началу учебного года.

За несколько дней до сентября наш корреспондент побывал на одной из строек, дабы убедиться, насколько же дела не расходятся с обещаниями. Коллеги из пресс-службы мэрии также организовали свой пресс-тур. И вот какая складывается картина.

Итак, лицей №75, что на юге столицы: стройка идёт полным ходом. Как заметил генеральный директор фирмы «Эталон ВинСпецСтрой» Бахтияр Джаманбаев, трудятся здесь около 300 человек (двести в дневное время и сто — в ночное). Правда, особого энтузиазма и рвения к работе я лично не заметил. Как и в былые (совдеповские) времена, работали они, особенно не напрягаясь. Не очень спешили (возможно, виной была жара) сдавать объект «под ключ». Под ногами как вне здания, так и внутри него, пылища, повсеместная неряшливость и прочая «атрибутика» современной стройки. Раньше тоже на стройках бывал определённый беспорядок, но не до такой степени.

По словам Б. Джаманбаева, полным ходом идёт благоустройство вокруг школы. Укладываются плитка, бордюры, бетон и асфальт, электрика практически завершена. Устанавливаются батареи отопления, а снаружи строится школьный туалет. Повсеместно штукатурят и красят, обустраивают подсобки. В общем, суета и беготня по подготовке учебных классов и прочих помещений. О технике безопасности и охране труда лучше и не говорить. В общем, строители работают как умеют, как привыкли это делать. Пожалуй, к окончанию первой декады сентября они, возможно, сумеют подготовить школу к сдаче. Как заявило руководство стройки, объект готов на 90%. Правда, потом надо будет изыскать время, чтобы всё необходимое (парты, мебель и прочее) расставлять и подключать.

«Управлением капитального строительства мэрии активно продолжаются работы по строительству девяти объектов, сообщает мэрия.

В средней школе №10 (380 ученических мест, ОсОО «Аргын Курулуш», 2369 кв. м) на 100% завершены работы по усилению конструкций и капитальный ремонт. Благоустроена территория: озеленение, ограждение, устройство дорожек, а также строительство детских площадок.

В средней школе №76 (ОсОО «Арай», 360 мест, 2341 кв. м) работы по усилению конструкций с их капитальным ремонтом завершены на 82%. Ведутся работы по электромонтажу, установке ограждений, парапета и штукатурке стен. Благоустраивается территория школы, строится наружный туалет.

Строительные работы в школе-лицее №75 (ОсОО «Эталон ВинСпецСтрой», 550 мест, 5607 кв. м) завершены на 75%. В связи с тем, что она была построена в 1960 году, старое здание пришлось снести и на его месте возводить новое. Школа спроектирована с актовым, концертным, хореографическим и спортивным залами, библиотекой и столовой. Кроме учебных классов есть двухэтажный музыкальный кабинет, выделенный в отдельный блок.

В авторском учебно-воспитательном комплексе (АУВК) №6 (ОсОО «Капитал Курулуш», 2040 кв. м) строительные работы завершены на 65%. Возводится трёхэтажная пристройка со спортивным и актовым залами. Ведутся работы в цокольном этаже и трёх этажах учебного корпуса. Продолжаются монтаж тепловой сети, укладка кафеля и покрытие кровли профнастилом. Ведутся вентиляционные и сантехнические работы, облицовка фасада фиброцементной плитой.

Дополнительный учебный корпус СШ №40 (ОсОО «Лидер-Хаус», 4137 кв. м, 500 мест) завершён на 81%. В связи с нехваткой ученических мест здесь возводится новый учебный корпус. Школа спроектирована с актовым, хореографическим и спортивным залами. В ней также будут библиотека, столовая и переходная галерея. Запланированы работы по благоустройству территории школы и строительству при ней газовой котельной.

Пристройка к СШ №20 (ОсОО «Авангард Стиль», 500 мест, 5035 кв. м») завершена на 75%. Учебный корпус спроектирован с актовым, хореографическим и спортивным залами. В школе есть столовая, библиотека и переходная галерея.

Работы на территории трёхэтажной СОШ №73 (ОсОО «Анди Строй», 525 мест, 4652 кв. м) завершены на 67%. Здесь начаты работы по благоустройству территории и облицовке фасада здания. Идёт монтаж инженерных сооружений, оконных рам, ведутся отделочные работы. Также планируется строительство спортивной, метеорологической и географической площадок. Кроме того, ведётся благоустройство и строительство сквера (1530 кв. м), где высадят деревья, кустарники и цветник с многолетними растениями.

Пристройка спортивного зала к СШ №35 (ОсОО «Капитал-Курулуш», 933 кв. м) завершена на 81%. Благоустраивается её территория, устанавливаются спортприспособления, ведутся электромонтажные и отделочные работы, монтируются подвесной потолок в спортзале, санузлы с душевыми кабинами, два кружковых класса и раздевалки.

Строительство детского садика на 140 мест, что в микрорайоне «Джал» (ОсОО «Улар Транс», 1484 кв. м), завершено на 75%. Укладывается кафель, идёт покраска стен и монтаж сантехнического оборудования, оформляются фасад и территория.

В целом картина с завершением строительства к началу учебного года вполне ясна. Да уж, детворе пока негде будет учиться. Надо немного подождать. Придётся детей временно размещать в соседних школах. И надо ещё их экипировать, «оснащать» ручками, тетрадками и прочими канцтоварами. Много чего надо. А тут ещё в канун Дня знаний директорские конкурсы надумали проводить. Есть от чего голове закружиться. Кульбиты начнутся не только у родителей, но и у руководителей учебных заведений.

Сергей СЯЧИН.

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