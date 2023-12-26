Хлеб в поте лица

18 декабря весь мир отмечал Международный день мигранта. В двадцать третий раз. Именно в этот день в 1990 году принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. В 2003 году к ней присоединилась и наша страна. По случаю знаменательной даты Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к народу.

Он выразил благодарность гражданам, которые, преодолевая огромные трудности, вдали от родины не забывают о своих семьях и родных. Заработанные ими деньги вносят неоценимый вклад и в экономику.

— Те, кто находится в миграции, инвестируют в развитие регионов страны, содействуя реализации социальных, экономических, культурных и других проектов. Такая забота с их стороны и ответственность — высший пример патриотизма, — заявил глава государства.

Президент заверил, что государство будет и впредь работать над улучшением миграционной ситуации, прилагать все усилия для защиты прав своих граждан, находящихся на чужбине на длительной трудовой вахте.

Денежные переводы, а наши граждане легально и нелегально работают чуть ли не во всех уголках планеты, сняли с государства тяжёлое бремя заботы о семьях, где родители не могут трудоустроиться. А таковых оказались миллионы человек. В одной России по разным источникам в отдельные годы находилось до полутора миллиона трудоспособных граждан. Ежегодно они присылали свыше двух миллиардов долларов своим семьям, которые жили, учились, строили дома, открывали бизнес благодаря трансфертам.

В этом году денежный поток значительно сократился — с начала года трудовые мигранты перевели всего более 1,4 миллиарда долларов, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, это всё равно много, учитывая экономический кризис в мире в связи со сложной политической ситуацией.

В настоящее время трудоустроиться кыргызстанцу за рубежом, даже без знания языка, в той же Турции или Арабских Эмиратах вполне возможно. Десятки тысяч наших работают в этих странах сиделками, домработницами, в сфере туризма и торговли.

Если говорить об огромном рынке ЕАЭС, то для граждан из стран Евразийского экономического союза открыты неограниченные возможности для трудоустройства. При этом зачастую работодатели закрывают глаза на отсутствие необходимой квалификации, трудового стажа, образования, незнание русского языка. Но это до поры до времени. Два последних года показали, что рынок труда приспосабливается к новым условиям.

— В посткризисный период процедура соответствия квалификаций профессиональному стандарту, как и процедура подтверждения квалификаций, приобретут особую актуальность не только в связи с увеличением количества, но и качества безработных. Поскольку кризис кардинально изменил формы организации трудовой деятельности и определил креативные характеристики и новые знания трудящегося индивида, которые будут востребованы в эпоху «равноценности» реального и виртуального пространства жизни и деятельности человека в глобальном мире, — считает, например, доктор экономических наук, директор центра международных научных исследований СПБГЭУ Елена Васильева.

Наши эксперты по вопросам миграции прекрасно осознают, что из года в год требования к наёмным работникам только возрастают из-за усиливающейся конкуренции. В Минсоцтруда не раз отмечали, что наши граждане трудятся за рубежом не по специальности, зачастую на низкоквалифицированной работе. Уже там они набираются опыта и навыков. Остро стоит вопрос о том, чтобы такие кадры рано или поздно вернулись домой и были востребованы на внутреннем рынке труда. Но пока об этом стоит только мечтать.

Так, с 2014 года более 50 тысяч молодых кыргызстанцев успели поработать в Турции в сфере услуг и общественного питания. Многие из них — выпускники академии туризма, которые на турецких курортах прошли хорошую профессиональную и жизненную школу. Из обученных спецов можно было бы собрать костяк инструкторов, которые передали бы свой международный опыт коллегам по бизнесу. Тем более что на развитие индустрии отдыха правительство возлагает большие надежды. Но, будем честны, хорошие профессионалы не спешат возвращаться домой. За границей они видят больше перспектив хорошего заработка, карьерного роста.

По словам специалистов этого ведомства, очень высока потребность в мире в няньках и сиделках. Многие наши женщины в Турции, Италии, Южной Корее выполняют именно такую работу.

В то же время нет у нас школы или курсов, которые бы готовили таких специалистов. Конкуренция на рынке труда велика, особенно в странах с высоким подушевым доходом. Как известно, сиделки, гувернантки из стран Юго-Восточной Азии славятся своим прилежанием и умением угодить работодателям. Они вполне могут вытеснить менее профессионально обученных работниц.

Главное направление миграции вот уже несколько десятилетий — Россия. Туда ежегодно устремляются тысячи наших граждан. Это самый лёгкий путь легального трудоустройства для тех, кто имеет за плечами среднюю школу и не владеет ни одним языком, кроме родного. Таким в РФ приходится осваиваться налету. Знание русского языка даёт неоспоримые преимущества в борьбе за вакансии. Но это тем, кто приезжает в Россию относительно готовым к работе на новом месте. Как показывает практика, большинство едет из периферии в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Томск не с готовым резюме и договором с работодателем, а на авось, полагаясь на помощь и поддержку диаспор.

Если раньше найти работу даже при таком подходе было несложно, то сегодня ситуация меняется. В Ленинградской области, например, острая нужда в кадрах, объявления о найме на работу часто дают предприятия обрабатывающей промышленности, торговые сети, гостиницы. На стройки Санкт-Петербурга и региона требуются тысячи рабочих. Однако эти вакансии не заполняются, потому что необходимыми навыками обладают немногие из иностранных соискателей. При этом компании и предприятия готовы платить от 60 тысяч и больше, но и требования к профессиональным качествам кандидата выше, чем к маляру или кассиру.

Эксперты по трудовой миграции уверены, что нужно дома готовить кадры, как это делают некоторые профессионально-технические лицеи столицы. Их выпускники знают, где их ждут, сколько они смогут зарабатывать. Хорошим подспорьем для тех, кто ищет работу за пределами своей страны, стал запуск унифицированной системы поиска вакансий «Работа без границ» — результат работы и сотрудничества ЕЭК, уполномоченных государственных органов стран союза, а также операторов национальных компонентов.

Этот проект позволяет человеку посмотреть, какие вакансии, например, медицинской сестры, предлагают работодатели Казахстана и Армении, Беларуси и России. Сравнить стоимость вознаграждений, условия труда. Работодатели из стран ЕАЭС также на этой платформе подберут себе персонал. Стороны могут связаться друг с другом, обговорить детали и условия трудоустройства. Безусловно, этот первый цифровой продукт расширяет границы поиска вакансий, экономит время и средства.

В проекте «Работа без границ» участвуют уже действующие системы из пяти стран-участниц ЕАЭС. Информационные системы государств-участников взаимодействуют между собой посредством типового программного обеспечения. Воспользоваться унифицированной системой поиска «Работа без границ» можно после авторизации в этих национальных информационных системах.

Между тем, по сообщению ведомства, отвечающего за трудовую миграцию, она в этом году сократилась более чем в два раза — с 1,5 миллиона до 643,8 тысячи человек. Эти данные вызывают большие сомнения, так как эксперты не объясняют, куда делись более 800 тысяч наших соотечественников. Вернулись домой? Вряд ли, так как здесь не создано столько рабочих мест, да и рассчитывать на высокую оплату не стоит. И люди это знают.

Тема трудовой миграции и миграции в целом чрезвычайно важна, поскольку, пока в стране безработица, наши соотечественники будут паковать чемоданы и изучать географию в поисках лучшей жизни.

Редакция «Слова Кыргызстана» освещала и впредь будет рассказывать о проблемах и успехах наших земляков, добывающих трудный хлеб на чужбине.

Лариса ЛИ.

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