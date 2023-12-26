Новая жизнь Кара-Ункур-Сая

В Джалал-Абадской области идёт активная работа по модернизации и реабилитации головного водозаборного сооружения на реке Кара-Ункур-Сай. Все работы в рамках проекта «Повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям» проводит ЗАО «Джалал-Абадское СМУтт». Сумма контракта — свыше 176 миллионов сомов. Проект финансируется Азиатским банком развития.

Кара-Ункур-Сай — это река снеголедникового питания, где половодье имеет более резко выраженную волну подъёма и меньшую её продолжительность по сравнению с реками снеголедникового питания. Это связано с резким увеличением температуры воздуха в весеннее время, приводящим к интенсивному таянию сезонных запасов снега, а также к отсутствию ледников на водосборной площади бассейна. При этом волна половодья имеет одновершинный вид.

Максимальный расход на реке Кара-Ункур-Сай отмечается во время половодья, обычно в апреле-июне, в зависимости от климатических условий этого периода, которые определяют сроки начала, продолжительность и активность таяния сезонных снежных запасов. Основные расходы формируются также при совокупном воздействии жидких осадков и высокого талого стока. Максимальный расход воды в паводковый период доходит до 350 м3/сек.

В 1917-1930 годах, когда отсутствовало головное водозаборное сооружение, воду с помощью серпантинов забирали на орошение. Тогда построили по 20 каналов на правом и левом берегах. Они обеспечивали водой только 8-9 тысяч гектаров частного сектора. Так как забор поливной воды из реки был крайне затруднён, в 1939 году по просьбе колхозников, районных и окружных организаций Базар-Коргонского и Ленинского районов Постановлением Совета народных комиссаров Киргизской ССР приняли генеральный план скорейшего восстановления Кара-Ункурской ирригационной системы. Перед специалистами «Кыргызводхоза» поставили задачу немедленно завершить проектные работы, а партийно-советские организации местного округа обязали оказать помощь в этом. Однако с началом Великой Отечественной войны всё временно приостановили. После окончания войны, в 1950 году, проектные работы продолжили.

Головное водозаборное сооружение (ГВС — гидротехнические сооружения, осуществляющие забор воды для ирригации) на Кара-Ункур-Сае предназначено не только для полива из источника, но и для очистки донных наносов при заборе в магистральные каналы, а также для пропуска паводковых и селевых потоков в нижний бьеф. ГВС обеспечивает пропуск воды в магистральный канал в заданном количестве, надлежащего качества и согласно графику водопотребления. Для этого порог этих отверстий нужных размеров построен на отметках, гарантирующих работу водозаборных сооружений при любых уровнях воды в реке.

Головное водозаборное сооружение на реке Кара-Ункур-Сай построили в 1954 году. Оно оборудовано сороудерживающими решётками, железобетонными порогами, эксплуатационными (рабочими) и ремонтными затворами с механизмами для маневрирования водозаборной плотиной с двусторонней подачей воды в магистральные каналы. Кроме того, имеются сооружения для сброса воды в зимний период (с головным шлюзом-регулятором) для отстоя, механического удаления и частичной гидравлической промывки наносов. На верхней части ГВС есть левая и правая дамбы, направляющие воду в сторону головного сооружения. Помимо этого, в водозаборный комплекс входят закреплённая воронка размыва в нижнем бьефе и его направляющие дамбы. У сооружения трёхступенчатое строение: нижний этаж — промывные и сбросные галереи речных сбросов, средний — водозаборы вправо и влево, верхний — шугосброс.

ГВС находится в Джалал-Абадской области. Общая подвешенная площадь — около 24 тыс. гектаров. Полив основных орошаемых земель в системе реки осуществляется с помощью ГВС Кара-Ункур-Сай и двух магистральных каналов — правая и левая ветки. Поливная вода делится между Базар-Коргонским и Ноокенскими районами. Начало магистрального канала — правая ветка протяжённостью 16 км, расположена в Базар-Коргонском районе, а нижний участок канала протяжённостью 4 км в Ноокенском районе. Левая ветка канала расположена в Базар-Коргонском районе. Основной потребитель воды — Ассоциации водопользователей приусадебных участков и сельских управ.

Из-за длительной эксплуатации в течение более 67 лет, отсутствия достаточных денежных средств из госбюджета и несвоевременного проведения ремонтных работ состояние ГВС оставалось неудовлетворительным и нуждалось в капитальном ремонте. Ежегодным прохождением паводка через сооружения, а в мае 2017 года селевым потоком, частично разрушены плотины реактивного направления, что увеличило объём работ по восстановлению дна плотины. Началась и интенсивная эрозия нижней части бетонных плотин. Размыты пороги-перепады нижнего бьефа ГВС и понижено русло за ними. На сбросном канале разрушены каменные крепления на откосах и днище. Требовался ремонт и в диспетчерском пункте, расположенном на эксплуатационном участке рядом с плотиной. В связи с этим в рамках проекта «Повышения устойчивости водных ресурсов к изменениям климата и стихийным бедствиям», финансируемым АБР, и выбрали Кара-Ункур-Сай для модернизации и реабилитации ирригационной системы реки.

Главная его цель — снижение значимых угроз для ирригационной инфраструктуры и уменьшение потерь в сельском хозяйстве страны, возникающих из-за экстремальных погодных явлений, вызываемых селевыми потоками, паводками, оползнями. Достигается это благодаря модернизации и защите, улучшению управления ирригационной инфраструктурой, сельскохозяйственного и местного управления водными ресурсами, укреплению потенциала управления рисками.

Объект модернизации и реабилитации находится в 530 км от Бишкека и имеет высотные отметки, варьирующиеся от 830 до 690 метров над уровнем моря. В 2021-2022 годах проведены инженерные работы, топографические, гидрологические и геологические изыскания, подготовлена проектно-сметная документация. Строительные работы водозаборного сооружения на реке Кара-Ункур-Сай начаты в конце 2022 года.

На 30 сентября этого года выполнено работ на 124 822 279 сомов или 70,5% от их общей стоимости. Строительство ведётся с соблюдением календарного графика. Проект поспособствует зелёному и устойчивому развитию, и будет направлен на поддержание и восстановление природного капитала; снижение загрязнения вод; сохранение водных ресурсов; повышение устойчивости водной инфраструктуры; совершенствование услуг питьевого водоснабжения; обеспечение доступа к услугам безопасной санитарии.

Также предусматривается работа в ирригационных системах рек Куршаб-Сай в Ошской области и Шахимардан в Баткенской области. Потому как главная причина разрушения магистральных ирригационных сетей — давние сроки их эксплуатации. Каналы и сооружения построены в 50-80 годах прошлого века и эксплуатируются более 70 лет (при нормативном сроке службы 30-35 лет). Дополнительную нагрузку на головные ирригационные сооружения оказывает также горный рельеф, порождающий бурные потоки с каменисто-песчаными наносами.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Службы водных ресурсов Минсельхоза.

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