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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Президентские стипендии лучшим


Состоялась церемония вручения президентских стипендий 75 лучшим студентам вузов страны.

 

 

Президент Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул, что молодые люди, которым небезразлично будущее Кыргызстана, уважающие традиции и ценности своих предков, погружённые в образование и любящие свою Родину, — это наше будущее!

 

Глава государства поддерживает реализацию комплексных мероприятий, включающих устойчивую деятельность для дальнейшего развития нашего образования. Государство и впредь продолжит уделять особое внимание процессу разработки новых методов развития образования и науки, убедительно обоснованным направлениям, которые позволят реализовать непосредственное использование науки в нашей жизни.

 

Президент Садыр Жапаров, пожелав студентам успехов и достижений, вручил президентские стипендии в размере 60 тысяч сомов.

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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Дата публикации: 15:57, 26-12-2023

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