Президентские стипендии лучшим

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялась церемония вручения президентских стипендий 75 лучшим студентам вузов страны.
Президент Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул, что молодые люди, которым небезразлично будущее Кыргызстана, уважающие традиции и ценности своих предков, погружённые в образование и любящие свою Родину, — это наше будущее!
Глава государства поддерживает реализацию комплексных мероприятий, включающих устойчивую деятельность для дальнейшего развития нашего образования. Государство и впредь продолжит уделять особое внимание процессу разработки новых методов развития образования и науки, убедительно обоснованным направлениям, которые позволят реализовать непосредственное использование науки в нашей жизни.
Президент Садыр Жапаров, пожелав студентам успехов и достижений, вручил президентские стипендии в размере 60 тысяч сомов.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:57, 26-12-2023
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