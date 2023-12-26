Президентские стипендии лучшим

Состоялась церемония вручения президентских стипендий 75 лучшим студентам вузов страны.

Президент Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул, что молодые люди, которым небезразлично будущее Кыргызстана, уважающие традиции и ценности своих предков, погружённые в образование и любящие свою Родину, — это наше будущее!

Глава государства поддерживает реализацию комплексных мероприятий, включающих устойчивую деятельность для дальнейшего развития нашего образования. Государство и впредь продолжит уделять особое внимание процессу разработки новых методов развития образования и науки, убедительно обоснованным направлениям, которые позволят реализовать непосредственное использование науки в нашей жизни.

Президент Садыр Жапаров, пожелав студентам успехов и достижений, вручил президентские стипендии в размере 60 тысяч сомов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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