Спасение от болезни — вакцина

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл совещание по эпидемиологической ситуации заболеваемостью корью.



Как отметили представители Министерства здравоохранения, в этом году зарегистрировано 5894 больных. Охват профилактическими прививками первой дозой вакцины против кори, паротита и краснухи за 10 месяцев по республике составил 76%, второй — 76,5%.

Эдиль Байсалов отметил важность усиления работы Министерства здравоохранения и местных органов власти по вакцинации и иммунопрофилактике. «Каждый ребёнок находится под защитой государства. Это вопрос национальной безопасности. Необходимо улучшить работу по вакцинации детей от серьёзных заболеваний, в том числе усилить информационно-разъяснительную работу о её важности. Кабинет министров направит необходимые финансовые средства на закуп вакцин», — сказал он.

По итогам совещания Министерству здравоохранения поручено усилить проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с корью с поддержанием уровня охвата профилактическими прививками не менее 95%, постоянно повышать доверие населения к иммунизации. Министерству образования и науки велено донести до родителей важность прививок. Государственной комиссии по делам религий, Духовному управлению мусульман поручено содействовать Министерству здравоохранения в организации и проведении мероприятий по иммунизации населения. Министерству финансов также поручено рассмотреть вопрос выделения в 2024 году дополнительных финансовых средств для проведения мероприятий по иммунизации граждан.

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