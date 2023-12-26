Установление границ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Бустоне Согдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственной границы.
Они согласовали 11,88 км границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече в Кыргызстане.
По итогам подписан соответствующий протокол.
Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Дата публикации: 19:23, 26-12-2023
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