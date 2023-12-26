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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Установление границ


В Бустоне Согдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственной границы.

 

 

Они согласовали 11,88 км границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече в Кыргызстане.

 

По итогам подписан соответствующий протокол.

 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

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Дата публикации: 19:23, 26-12-2023

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