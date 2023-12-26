Прощай, Ольга!

Она ушла тихо, 21 декабря. Через месяц с небольшим друзья и коллеги собирались поздравлять её с юбилеем. Не суждено. Вместо здравиц и поздравлений — некрологи и посты, полные скорби и грусти.



На скоропостижный уход Ольги Дзюбенко отреагировали не только журналисты, её читатели, но и Кабинет министров, что крайне редко случается в наше время. Это лишний раз говорит о том, что настоящий профессионал пера всегда вызывает уважение. Даже у тех, кому она не раз задавала неудобные вопросы, добиваясь правдивых ответов.

Ольга — на редкость мужественный человек. О её болезни знали только самые близкие, она до последнего боролась с недугом, чтобы поскорее вернуться в строй, к любимому делу, которому посвятила более 40 лет.

Журналистика для неё — это вся жизнь. Она отдавалась ей полностью, забывая порой о собственных проблемах, семье, болячках. Ольга никогда не изменяла своей профессии — даже в самые трудные времена, когда у пояса уже не оставалось дырочек, чтобы затянуть потуже. Когда платили так мало, что коллеги массово уходили из журналистики — кто в челноки, кто в таксисты, кто в политику. А она оставалась верна своему делу, дожидаясь, когда зажжётся её звезда. И это произошло.

Её знают в стране как корреспондента международного информационного агентства Reuters в Кыргызстане. В этом СМИ она проработала четверть века. А туда (мало кто помнит уже) попала прямиком из газеты «Слово Кыргызстана», где работала обозревателем в 1995-1998 годы. Ольга сама признавалась, что времена работы в правительственной газете были очень плодотворными. В «Слове» она в полной мере ощутила азарт и прелесть профессии, раскрылась в новом качестве — пытливого аналитика. Она получала настоящий кайф от того, что её репортажи, статьи, обозрения читают, цитируют, на них реагируют чиновники. Она поверила в себя, люди узнали и поверили в журналиста Ольгу Дзюбенко.

И теперь писать о друге, коллеге и просто хорошем светлом человеке в прошедшем времени тяжело. Мучает ощущение недосказанности. На ум приходят гениальные строки из стихотворения Булата Окуджавы:

Давайте восклицать,

Друг другом восхищаться.

Высокопарных слов

Не надо опасаться.

Давайте говорить

Друг другу комплименты,

Ведь это всё любви

Счастливые моменты.

Прощай, Ольга! Спасибо, что ты была в нашей жизни.

Коллектив редакции газеты «Слово Кыргызстана» выражает глубокие соболезнования сыну — Павлу Рязанову, родным и близким.

Разделяем боль и горечь утраты.

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