Прощай, Ольга!

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Она ушла тихо, 21 декабря. Через месяц с небольшим друзья и коллеги собирались поздравлять её с юбилеем. Не суждено. Вместо здравиц и поздравлений — некрологи и посты, полные скорби и грусти.
На скоропостижный уход Ольги Дзюбенко отреагировали не только журналисты, её читатели, но и Кабинет министров, что крайне редко случается в наше время. Это лишний раз говорит о том, что настоящий профессионал пера всегда вызывает уважение. Даже у тех, кому она не раз задавала неудобные вопросы, добиваясь правдивых ответов.
Ольга — на редкость мужественный человек. О её болезни знали только самые близкие, она до последнего боролась с недугом, чтобы поскорее вернуться в строй, к любимому делу, которому посвятила более 40 лет.
Журналистика для неё — это вся жизнь. Она отдавалась ей полностью, забывая порой о собственных проблемах, семье, болячках. Ольга никогда не изменяла своей профессии — даже в самые трудные времена, когда у пояса уже не оставалось дырочек, чтобы затянуть потуже. Когда платили так мало, что коллеги массово уходили из журналистики — кто в челноки, кто в таксисты, кто в политику. А она оставалась верна своему делу, дожидаясь, когда зажжётся её звезда. И это произошло.
Её знают в стране как корреспондента международного информационного агентства Reuters в Кыргызстане. В этом СМИ она проработала четверть века. А туда (мало кто помнит уже) попала прямиком из газеты «Слово Кыргызстана», где работала обозревателем в 1995-1998 годы. Ольга сама признавалась, что времена работы в правительственной газете были очень плодотворными. В «Слове» она в полной мере ощутила азарт и прелесть профессии, раскрылась в новом качестве — пытливого аналитика. Она получала настоящий кайф от того, что её репортажи, статьи, обозрения читают, цитируют, на них реагируют чиновники. Она поверила в себя, люди узнали и поверили в журналиста Ольгу Дзюбенко.
И теперь писать о друге, коллеге и просто хорошем светлом человеке в прошедшем времени тяжело. Мучает ощущение недосказанности. На ум приходят гениальные строки из стихотворения Булата Окуджавы:
Давайте восклицать,
Друг другом восхищаться.
Высокопарных слов
Не надо опасаться.
Давайте говорить
Друг другу комплименты,
Ведь это всё любви
Счастливые моменты.
Прощай, Ольга! Спасибо, что ты была в нашей жизни.
Коллектив редакции газеты «Слово Кыргызстана» выражает глубокие соболезнования сыну — Павлу Рязанову, родным и близким.
Разделяем боль и горечь утраты.
Дата публикации: 15:55, 26-12-2023
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