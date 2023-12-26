Ушла эпоха

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров навестил родных и близких журналистки Ольги Дзюбенко, скоропостижно скончавшейся в результате болезни, и выразил им соболезнования.
Глава Кабмина подчеркнул человеческие и профессиональные качества Ольги Дзюбенко и добавил, что это большая утрата для всего журналистского сообщества.
Кроме этого, он передал сыну погибшей 100 тысяч сомов, которые выделены из Резервного фонда председателя Кабинета министров.
Отметим, что 21 декабря на 69-ом году жизни скончалась корреспондент Международного информационного агентства Reuters Дзюбенко Ольга Ивановна. Она проработала в сфере журналистики больше 40 лет, всегда отличалась профессионализмом, патриотизмом и внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.
Служба информационной политики администрации Президента приносит соболезнования родным и близким Ольги Дзюбенко.
Дата публикации: 15:54, 26-12-2023
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