Ушла эпоха

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров навестил родных и близких журналистки Ольги Дзюбенко, скоропостижно скончавшейся в результате болезни, и выразил им соболезнования.

Глава Кабмина подчеркнул человеческие и профессиональные качества Ольги Дзюбенко и добавил, что это большая утрата для всего журналистского сообщества.

Кроме этого, он передал сыну погибшей 100 тысяч сомов, которые выделены из Резервного фонда председателя Кабинета министров.

Отметим, что 21 декабря на 69-ом году жизни скончалась корреспондент Международного информационного агентства Reuters Дзюбенко Ольга Ивановна. Она проработала в сфере журналистики больше 40 лет, всегда отличалась профессионализмом, патриотизмом и внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

Служба информационной политики администрации Президента приносит соболезнования родным и близким Ольги Дзюбенко.

Автор: -