Дзюбенко Ольга Ивановна

Общественность, журналистское сообщество Кыргызской Республики понесли тяжёлую утрату. 21 декабря текущего года на 69-ом году жизни скончалась корреспондент Международного информационного агентства Reuters Дзюбенко Ольга Ивановна.

Ольга Дзюбенко родилась 30 января 1954 года.

В 1971 году окончила среднюю школу № 13 в городе Фрунзе, в 1975 году — музыкальное училище имени Куренкеева по специальности «Педагог детской музыкальной школы».

Трудовую деятельность начала в 1971 году в музыкальной школе № 5 города Перми в качестве педагога по классу гитары.

В 1982 году Ольга Дзюбенко окончила Московский государственный университет им. М. Ломоносова, факультет журналистики (заочное отделение).

В 1979 — 1984 годы занимала должность корреспондента редакции газеты «Комсомолец Киргизии».

В 1984 — 1987 годы работала старшим редактором отдела газетно-журнальной рекламы Киргизского рекламного агентства в городе Фрунзе.

В 1987 — 1991 годы работала старшим редактором редакции фотоинформации Киргизского телеграфного агентства.

В 1991 — 1993 годы занимала должность заведующей отделом экономики редакции еженедельника «Молодёжная газета».

В 1995 — 1998 годы работала обозревателем редакции газеты «Слово Кыргызстана».

С 1998 по 2023 год занимала должность корреспондента Международного информационного агентства Reuters.

Награждена Почётной грамотой Кыргызской Республики.

Ольга Дзюбенко своим профессионализмом, патриотизмом внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

Память о Дзюбенко Ольге Ивановне навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем горечь невосполнимой утраты.

А. У. Жапаров, Э. Ж. Байсалов, А. А. Максутов, Д. Т. Орунбеков, А. Ж. Алагозов, Ч. Эсенгул уулу, Б. К. Тиллебаев, Э. Д. Догдурбеков, М. А. Шерметалиев, А. Д. Султанбаев, Н. Р. Дуйшенбиев, А. Р. Джумабаев, Е. К. Баялинова, З. Б. Сыдыкова, Т. С. Наматбаева, В. В. Нешкумай, В. Л. Пирогов, И. В. Коваленко и др.

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