Свет в каждый дом

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил энергетиков с профессиональным праздником и передал им спецтехнику.

Он пожелал им крепкого здоровья и благополучия. В своей речи Акылбек Жапаров отметил, что проведены реформы в энергетической отрасли. Ликвидирован Энергохолдинг, создано Министерство энергетики, которое полностью проводит единую государственную политику в области топливно-энергетического комплекса страны и энергетической безопасности. По поручению главы государства количество частных посреднических энергетических компаний сокращено с 28 до 12. Завершена реструктуризация системы управления в энергетике: к НЭСК присоединены четыре распределительные компании (РЭК), создана одна фирма. Теперь за электроснабжение всех абонентов полностью отвечает одна организация.

По его словам, в 2024 году в энергетический сектор страны направят 74,9 млрд сомов. «Для увеличения объёма генерации электроэнергии Президент ввёл режим чрезвычайной ситуации. Главная цель — ускорить процесс строительства электростанций и увеличить выработку электроэнергии, обеспечивать ею нашу страну в достаточном количестве на регулярной основе, выйти на профицит и экспорт в 2026 году. Мы введём дополнительные мощности до 3,8 тыс. мегаватт в течение 10 лет до 2031 года», — сказал Акылбек Жапаров.

Председатель Кабинета министров в своём выступлении поздравил ветеранов отрасли с профессиональным праздником. «Благодаря вашему труду построены Уч-Курганская, Токтогульская, Курпсайская, Таш-Кумырская, Шамалды-Сайская ГЭС, Камбар-Атинская ГЭС-2, Бишкекская и Ошская ТЭЦ. Именно наши ГЭС стали источником энергии не только в Кыргызстане, но и в странах Средней Азии. Отмечу, что начатый вами путь достойно продолжается энергетиками, которые работают в наши дни», — сказал он.

Глава Кабмина отметил, что за два года в энергетической отрасли приобретена 261 единица спецтехники: 124 — для электростанций, 73 — для государственного предприятия «Кыргызкомур». В том числе в 2023 году закуплено 178 единиц техники, на что направлено 814,2 млн сомов. В 2024 году министерство запланировало приобрести ещё 252 машины спецтехники на один млрд сомов.

Автор: