Грандиозные планы

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл совещание по реализации государственной программы «Базальтовые волокна и материалы».

Он отметил, что развитие промышленности — одно из приоритетных направлений государственной политики, которое утверждено Национальной программой развития до 2026 года. «Отрасль даёт 17% валового внутреннего продукта. В связи с этим мы также нацелены на повышение экспортного потенциала государства через перерабатывающую промышленность», — сказал он.

Отметим, что в Токмоке построят завод по производству базальтового непрерывного волокна и армирующих композиционных материалов. Продукцию можно использовать для утепления жилых домов, поддержания сейсмостойкости зданий, при строительстве автомобильных и железных дорог, в энергетике и сельском хозяйстве.

По словам экспертов, если проект воплотится в жизнь, то Кыргызстан войдёт в пятёрку лидеров по производству базальтовых волокон. Это позволит устранить импортозависимость, кроме того, можно экспортировать материал в страны Европы. Среди плюсов также создание дополнительных рабочих мест и налоговые поступления.

В завершение совещания Бакыт Торобаев поручил представителям соответствующих государственных учреждений и специально созданным рабочим группам привести нормативные правовые акты в соответствие до принятия государственной программы «Базальтовые волокна и материалы». Он призвал госслужащих чётко выполнять свою миссию и обязанности во благо развития страны.

Автор: -