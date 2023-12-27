Фотовернисаж уходящего года

Снова настала пора горячего чая, уютных пледов, предпраздничной суеты, мандаринов, любимых фильмов, морозных узоров на стёклах, изысканность которых гораздо приятнее оценивать, находясь внутри тёплого помещения. Кутаемся во всё, что греет. Холодное время года наименее всего располагает ко всевозможным походам по театрам, филармониям, музеям и по другим культурным заведениям. Вот я и придумала организовать для вас, дорогие наши читатели, фотовыставку снимков на газетной странице СК, сделанных мною в 2023 году.

Не хочу превращать эту импровизированную экспозицию в иллюстрирование заметных событий, произошедших за год. Как и прежде, своё творческое предпочтение отдаю фотографированию людей в повседневной жизни. Лица, взгляды, улыбки, слёзы, мечты, преодоление, надежды — палитра человеческих эмоций многогранна. Я восхищаюсь соотечественниками, которые честно трудятся и на родине, и на мигрантских нивах других стран. Выкручиваются, как могут, чтобы обеспечить свои семьи, в условиях нашей дороговизны. Цены кусаются, будто оголодавшие псы, вырвавшиеся из вольеров отечественной экономики… Простые кыргызстанцы — главные герои моих весёлых и грустных фотоисторий.

Столичный Дубовый парк — одно из прекраснейших и любимых мест для прогулок. Природа сама себе художник и дизайнер, вот и приодела в снежную шапочку один из памятников парка. Забавно получилось! На другом снимке запечатлена наша талантливая актриса Нина Чернышёва — её стремительный репетиционный порыв сохранил щелчок фотоаппарата. И кадр с дизайнерской выставки имеется — кыргызстанские мастера давно известны и уважаемы во многих странах! Другая фотография сделана в милом городке Шопокове. Объятые тёплым солнцем учительница со своими подопечными детьми, другие прохожие, дворовый пёс — все вместе вышагивают по уютной улочке как-то очень органично, увиденное почему-то напомнило спокойные годы моего счастливого детства… Бессмертный полк снова прошёл по нашим улицам — как приятно, что многие сограждане помнят подвиг советского солдата, избавившего мир от фашистской гидры! На одном из снимков женщина с портретом своего предка-победителя.

В уходящем году литературному гению, с особенной нежностью писавшему о Родине, Чингизу Торекуловичу Айтматову, исполнилось бы 95 лет. В кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева экспонировалась выставка картин отечественных художников, посвящённая дню рождения литератора. Там я сделала портрет молодой девушки на фоне одной из картин, где изображён мастер слова. Творческая громада Айтматова даже после его ухода защищает новые поколения от темноты бескультурья! Вспоминаю его мудрое высказывание: «Перед каждым человеком стоит неизбывная задача — быть человеком, сегодня, завтра, всегда».

Посмотрите и на фотопортрет Эркина Болжурова — неповторимого и невероятно талантливого фотохудожника и живописца. Белоснежные юрты в красивейшем ущелье, одинокое деревце на фоне синеглазого Иссык-Куля, рыжехвостая проказница белка с любимым орешком тоже попали под прицел моей фотокамеры. На другом снимке сушатся вещи, старательно выстиранные, пахнет свежим хлебом. Фото не передаёт этот дивный запах, но, поверьте на слово, многие из заключённых женской колонии хорошо трудятся и верят, что ещё смогут начать новую жизнь на воле. На следующих кадрах люди, оказавшиеся в других жизненных тисках. Женщина с ограниченными возможностями в инвалидной коляске, укрываясь под зонтом от палящего солнца, вынуждена просить милостыню. И мужчине, съёжившемуся от холода в переходе, пришлось ожидать подаяний от прохожих, кто-то купил ему еду и горячий чай. Девчушка с мамой кормят голубей, военнослужащий из города Токмока проводит радостное время с близкими, умилённый тракторист берёт на руки соседского карапуза.

На этом я, пожалуй, завершу свой рассказ. Ведь фотографии лучше смотреть, чем читать о них. Прогуляйтесь вместе со мной по газетной фотовыставке, которая, на мой взгляд, получилась правдивой.

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

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