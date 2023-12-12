ЕАЭС: страны вышли на устойчивую траекторию роста

Президент Садыр Жапаров принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.



Заседание прошло под председательством Президента России, председателя Высшего Евразийского экономического совета Владимира Путина. В его работе участвовали главы государств Евразийского экономического союза — президенты: Кыргызстана — Садыр Жапаров, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении — Никол Пашинян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Перед началом заседания ВЕЭС в узком составе глав делегаций, прибывших на мероприятие, поприветствовал Президент России Владимир Путин. Далее заседание продолжилось в расширенном составе с участием членов делегаций.

На нём стороны рассмотрели задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза на период до 2030 и 2045 годов.

Президент Садыр Жапаров выступил на форуме с речью.

«Уважаемые главы государств,

Уважаемые участники заседания,

Позвольте сердечно приветствовать всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Выражаю искреннюю признательность российской стороне и лично уважаемому Президенту России Владимиру Путину за высокую организацию сегодняшней встречи и возможность обменяться мнениями по весьма актуальным и важным вопросам функционирования и развития нашего Союза.

Уважаемые коллеги.

Несмотря на значительное усиление негативного влияния глобальных геоэкономических вызовов, меняющихся условий мировой торговли, в уходящем году нам удалось обеспечить дальнейшую интеграцию Союза практически по всем направлениям нашей деятельности. Благодаря совместным усилиям мы обеспечили макроэкономическую стабильность и устойчивость финансовых систем. Экономика Союза успешно адаптировалась к новым условиям и вышла на устойчивую траекторию роста. Продолжается совместная работа по укреплению продовольственной безопасности Союза и развитию собственного производственного потенциала. Активизируется кооперационное сотрудничество между производителями государств — членов ЕАЭС. Удельный вес кооперационных товаров в общем объёме взаимной торговли вырос до 38% в 2022 году. Поэтапно увеличивается доля национальных валют во взаимной торговле. Активными темпами развивается электронная торговля. Так, общий объём рынков электронной торговли государств — членов Союза за 2022 год составил около $80 млрд. При этом доля электронной торговли в общем объёме розницы варьируется от 2% до 12,5% в зависимости от страны.

Вместе с тем прогнозы по экономическому развитию в мире не очень оптимистичны. Ожидается резкое снижение темпов роста и рецессии и в последующих годах. На фоне жёсткой мировой финансовой конъюнктуры и пониженного уровня внешнего спроса усилится инфляционное давление.

Уважаемые главы государств,

Несмотря на достигнутые результаты, нам необходимо продолжить совместную работу по углублению интеграционных процессов в нашем Союзе. Стремительно изменяющиеся глобальные тренды и вызовы диктуют необходимость скорейшей подготовки и принятия стратегического документа долгосрочного развития Союза. Сегодня в узком составе нашего заседания помимо обсуждения актуальных вопросов сотрудничества мы с вами рассмотрели проект Декларации «О дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года». При разработке дорожной карты по реализации данной Декларации считаю важным тщательно подойти к вопросам обеспечения основополагающих принципов функционирования ЕАЭС, а именно в части обеспечения свободы передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капитала. В этом направлении надо рассмотреть возможность разработки и внедрения механизмов однозначного толкования и реализации принципа свободы перемещения товаров в рамках взаимной торговли внутри Союза. Контролирующие органы должны чётко понимать, что самый ценный ресурс у бизнеса — это время. В связи с чем мы должны исключить на уровне основополагающих документов все нормативные пробелы и возможность применения скрытых видов контроля, не предусмотренных правом Союза. В целях исключения необоснованных контрольно-досмотровых мероприятий и ускорения прохождения грузов на границе при взаимной торговле ратифицировано и уже вступило в силу Соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС. В связи с чем считаю важным ускорить практическую реализацию норм Соглашения и перейти к полноценному применению навигационных пломб согласно этапам внедрения. Параллельно с этим нам нужно полноценно запустить систему прослеживаемости и маркировки товаров Союза, чтобы минимизировать излишнее вмешательство контролирующих органов в деятельность участников ВЭД при перемещении товаров внутри Союза.

Уважаемые друзья.

Мировая экономика проходит этап масштабной трансформации. Под воздействием ограничительных мер и возросшего уровня развития и потребления в восточных странах меняется география торговых потоков. В этих условиях серьёзно растёт роль автомобильных перевозок. Самым быстрым и гибким инструментом освоения новых транспортных коридоров остаётся автомобильный транспорт. Вместе с тем следует отметить, что по некоторым направлениям транспортных потоков увеличивается время прохождения контрольных мероприятий на границе. Существующая инфраструктура отдельных пунктов пропуска не позволяет обработать возросший объём грузовых перевозок. Для разрешения проблем «бутылочных горлышек» нам необходимо расширять пропускную способность пунктов пропуска не только на внешней границе Союза, но и на внутренних границах. Видится целесообразным также принятие совместных мер по развитию транспортной инфраструктуры и логистики внутри Союза. Предлагаю внедрить количественные и качественные индикаторы эффективности работы пунктов пропуска на внутреннем периметре, включая совместное рассмотрение вопросов развития и увеличения пропускной способности пунктов пропуска на основных транспортных коридорах, проходящих через наши внутренние границы. В частности, предлагаю рассмотреть вопрос реконструкции и увеличения пропускной способности внутренних пунктов пропуска между государствами — членами ЕАЭС.

Уважаемые коллеги.

Важным видится активизация сотрудничества в сфере реализации цифровых проектов в фискальной сфере. В данном направлении в целях повышения прозрачности и подотчётности налоговых и таможенных органов в Кыргызской Республике проведён ряд реформ по цифровизации фискальных процедур. Внедрены контрольно-кассовые аппараты, работающие в онлайн-режиме, электронные счета-фактуры и товарно-транспортная накладная в электронном виде. Начата обработка больших данных, аккумулируемых в государственных реестрах и в базах данных.

Вместе с тем ввиду разного уровня цифровизации в государствах — членах актуальным остаётся вопрос перехода к единым форматам и структурам электронных товарно-сопроводительных документов. В этой связи в рамках реализации «Цифровой повестки ЕАЭС» предлагается наладить передачу накопленного опыта, готовых решений и технологий между государствами — членами для выравнивания цифрового разрыва между странами. В интересах обеспечения должного уровня доверия при информационном взаимодействии полагали бы необходимым оперативно ввести в эксплуатацию все элементы трансграничного пространства доверия, обеспечить работу интегрированной информационной системы на новой запущенной в этом году защищённой сети передачи данных и ввести в действие общие процессы с применением электронной цифровой подписи.

Уважаемые друзья.

Мы сделали большой шаг в развитии инструментов финансирования совместных кооперационных проектов.

В рамках пилотного проекта планируется апробировать процедуру отбора, структурирования и финансирования инвестиционных проектов со стороны Комиссии и институтов развития. Вместе с тем надо отметить, что на сегодняшний день сохраняется крен в сторону промышленноразвитых стран в части имеющегося потенциала и наработанного опыта в реализации кооперационных проектов. В связи с чем параллельно с финансовыми механизмами поддержки кооперационных проектов целесообразно предусмотреть эффективные механизмы по повышению потенциала институтов развития стран с малой экономикой в части подготовки и отбора проектов. Предлагаем рассмотреть возможность выработки дополнительных критериев, увеличивающих перспективы участия стран с малой экономикой в ключевых кооперационных проектах, создающих цепочку добавленной стоимости и локализации производств с высокой потребностью в квалифицированной рабочей силе.

Уважаемые коллеги.

Отдельного внимания требует вопрос дальнейшего развития единого рынка труда. Достичь высоких темпов экономического роста, развития высокотехнологичных производств невозможно без укрепления и развития трудового потенциала наших стран. В настоящее время на рынке труда происходят существенные изменения, которые требуют от нас оперативности в адаптации к новым условиям. Развитие технологий приводит к появлению новых гибких форм занятости, таких как самозанятость, платформенная и дистанционная работа. Эти формы занятости приобретают всё большую популярность и развиваются быстрее, чем нормативная база Союза, что может создать препятствия для работников и работодателей.

Заложенное в Договоре о ЕАЭС определение «трудящегося» как работника, имеющего трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ, уже не отвечает современным реалиям. В этой связи предлагаем расширить понятие «трудящегося», включив в него и другие категории лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории государств ЕАЭС, таких как самозанятые, дистанционные и платформенные работники.

Уважаемые друзья.

Как вы знаете, с мая 2022 года в Евразийском экономическом союзе функционирует Евразийский сетевой университет, который создан по инициативе кыргызской стороны и вузов государств — членов ЕАЭС в форме консорциума. За короткое время им удалось существенно продвинуться. Консорциум Евразийского сетевого университета разработал модельную магистерскую программу, а также программу дополнительной профессиональной подготовки, по которым пройдут обучение граждане наших стран. Настало время уделить достаточное внимание развитию среднего профессионального образования в ЕАЭС. Именно образование и подготовка кадров по среднетехническим специальностям сейчас как никогда востребованы на рынке труда нашего Союза. Предлагаю Евразийской экономической комиссии всячески содействовать работе этих организаций и по возможности оказать посильную организационно-протокольную поддержку в продвижении их инициатив.

Уважаемые коллеги.

В заключение хочу поблагодарить уважаемого Михаила Мясниковича за эффективную деятельность и большой профессионализм за период работы на должности председателя Коллегии Комиссии, а также поздравить Бакытжана Сагинтаева в связи с выдвижением на эту ответственную должность и пожелать всяческих успехов. Также поздравляю и желаю успешной работы новому составу Коллегии Комиссии и Суда ЕАЭС. Позвольте поздравить российскую сторону и лично Президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением года российского председательства в органах Союза. Также хотел бы поблагодарить всех глав государств и участников заседания за конструктивную работу.

С учётом приближающегося Нового года примите, уважаемые друзья, также сердечные поздравления с этим светлым праздником и искренние пожелания доброго здоровья и благополучия, мира и стабильности, удачи и успехов всем вам в 2024 году!

Благодарю за внимание».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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