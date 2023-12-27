Подписаны документы

По итогам очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов.

— Распоряжение «О плане мероприятий (дорожной карте) по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».

— Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».

— Решение «Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год».

— Решение «О Председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии».

— Решение «О персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии».

— Распоряжение «О разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза и периодичности их пересмотра».

— Решение «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств — членов Евразийского экономического союза на 2024 — 2025 годы».

— Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года в части регулирования внешней электронной торговли.

— Решение «О внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии».

— Решение «О внесении изменений в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета».

— Решение «О внесении изменений в Положение о Совете руководителей уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики».

— Распоряжение «О нормативных правовых актах государств — членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий, которые подлежат сближению».

— Решение «О председательстве в органах Евразийского экономического союза».

— Решение «Об освобождении от должностей и назначении на должности судей Суда Евразийского экономического союза».

— Решение «О внесении изменений в Положение о бюджете Евразийского экономического союза».

— Решение «Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза».

— Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета».

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