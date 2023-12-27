Курс на развитие страны

Состоялось итоговое заседание Кабинета министров в 2023 году.

Рассмотрено 18 вопросов. В частности, утверждён план работы Кабмина на 2024 год. Также 21 сентября установлено ежегодно отмечаемым Днём великого мыслителя Жусупа Баласагына. Кроме этого, принята Государственная программа по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия «Кєєнє тарых сырлары» на 2023-2027 годы. Документ разработан в рамках реализации Указа Президента «О государственной поддержке по обеспечению сохранности, изучения и популяризации объектов историко-культурного наследия».

Утверждена и Концепция внедрения института расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки. Это сделано для формирования эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное возвращение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объёмов захоронения отходов потребления. Приняты положения о порядке проведения ежегодных республиканских конкурсов «Лучший учитель года» и «Лучший воспитатель года».

Начальник управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета министров Азамат Осмонов рассказал о проектах постановлений и распоряжений Кабмина, содержание которых направлено на решение организационных, финансово-хозяйственных и иных управленческих вопросов государственных органов. По его данным, за последние три года принято 3846 актов. 40% из них — о внесении изменений и дополнений.

Заслушав доклад, руководителям госорганов поручили принять меры по исключению случаев инициирования проектов решений Кабинета министров в форме постановлений и распоряжений, которые можно решить локальными актами государственного органа.

На заседании Акылбек Жапаров заявил, что Евразийский банк развития (ЕАБР) в своём аналитическом макроэкономическом обзоре дал положительную оценку развитию Кыргызстана. «Экономика страны стабильна, уровень инфляции снизился. ВВП республики по итогам 11 месяцев составил

1 триллион 72,6 миллиарда сомов, реальный темп роста равен 4,4%. Без учёта «Кумтора» цифра составляет 6,7%», — сказал он.

Глава Кабмина также добавил, что сегодня на продовольственном рынке имеется достаточное количество продуктов, что способствует стабилизации и балансированию цен. «Дополнительные меры, введённые правительством по ограничению роста цен на муку и изделия из неё, положительно сказались на стоимости некоторых социально значимых товаров», — сказал он.

Он подчеркнул, что Национальный статистический комитет усовершенствовал и продолжает улучшать свою методику расчёта. «При расчёте показателей ВВП приняты стандарты Международной системы национальных счетов 2008 года. При этом использована предложенная МВФ методология расчёта индекса физического объёма налогов на продукты, улучшен охват субъектов предпринимательства. Работа Национального статистического комитета в данном направлении продолжится», — отметил Акылбек Жапаров.

«В 2019 году налоговая служба собрала 78,2 млрд сомов, а в 2023 году — 183,5 млрд сомов. В 2019 году Таможенная служба внесла в казну 43,3 миллиарда сомов, а в 2023 году выполнен установленный план в размере 107 млрд сомов. Ведомство впервые преодолело отметку в 100 млрд сомов», — сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что фискализация по внедрению ККМ, ЭТТН продолжится. «Президент дал время рынкам подготовиться. Мы не трогаем рядовых торговцев, наоборот, готовы создать для них все условия. Наша цель — разоблачить «рыночных китов». Как сказал Президент, уплату налогов надо воспринимать как вклад в развитие страны», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

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