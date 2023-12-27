Полпути пройдено

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Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова.

Они обсудили реализацию проекта по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Акылбек Жапаров отметил, что между нашими странами сложилось разностороннее стратегическое партнёрство на высоком уровне. По его словам, строительство железной дороги — крупнейший транспортно-инфраструктурный проект, который положительно повлияет на экономическое развитие двух республик.

В свою очередь Ильхом Махкамов выразил признательность кыргызской стороне за активное участие в процессе подготовки данной инициативы.

Отметим, что при совместном финансировании сторон по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» разработано технико-экономическое обоснование проекта, которое одобрено в июне. Сейчас стороны обсуждают оптимальные варианты модели финансирования строительства железной дороги.

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