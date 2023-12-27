Трансформация

Экс-заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл совещание с руководителями государственных органов о проведённой работе по цифровизации.



Учитывая важность трансформации, в госорганах введены должности заместителей руководителей, курирующие вопросы цифровизации. Кроме того, благодаря внедрению ряда услуг, таких как получение свидетельства о рождении, перерегистрация транспортных средств и получение больничного листа путём онлайн-подачи заявления, гражданам не надо посещать госучреждения.

Бакыт Торобаев призвал чиновников предоставлять населению доступную информацию о достигнутых результатах в цифровой сфере. Руководителям профильных государственных органов и ведомств поручено взять этот вопрос под особый контроль.

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