Трансформация

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Экс-заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл совещание с руководителями государственных органов о проведённой работе по цифровизации.
Учитывая важность трансформации, в госорганах введены должности заместителей руководителей, курирующие вопросы цифровизации. Кроме того, благодаря внедрению ряда услуг, таких как получение свидетельства о рождении, перерегистрация транспортных средств и получение больничного листа путём онлайн-подачи заявления, гражданам не надо посещать госучреждения.
Бакыт Торобаев призвал чиновников предоставлять населению доступную информацию о достигнутых результатах в цифровой сфере. Руководителям профильных государственных органов и ведомств поручено взять этот вопрос под особый контроль.
Дата публикации: 15:54, 27-12-2023
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