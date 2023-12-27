Впечатляющие результаты

В рамках сотрудничества с Международным торговым центром и при поддержке Европейского союза, Министерство экономики и коммерции успешно завершило пилотный проект по цифровизации протоколов испытаний.

Проект, реализованный в период с апреля по сентябрь 2023 года, включал в себя разработку и тестирование специализированного модуля в информационной системе Единого окна, направленного на упрощение и оптимизацию процедур испытательной деятельности и выдачу протоколов испытаний. По итогам тестового периода разработанный модуль продемонстрировал впечатляющие результаты, обеспечив значительную экономию времени на ключевых этапах работы испытательных лабораторий. Заполнение и формирование заявлений, которое ранее занимало от 30 до 60 минут, теперь осуществляется за 5-10 минут. Процессы присвоения номера и регистрации заявки, формирования протокола, а также их последующей публикации в реестре автоматизированы, что позволило сократить время, затрачиваемое на эти операции, с часа до нескольких минут. Особенно значительной стала экономия времени на этапе получения готового протокола — с 30-60 минут до одной минуты.

Эффективность новой системы подтверждена не только проведёнными замерами, но и положительными отзывами пользователей модуля, которые отметили повышение уровня удовлетворённости и комфорта работы благодаря автоматизации процедур и доступности данных об испытаниях в реестре. Данные успехи — это основание для решения о дальнейшем масштабировании проекта и подключении новых испытательных лабораторий в разработанный модуль. Планируется, что все протоколы испытаний станут доступны в электронном реестре. Это существенно сократит бумажный документооборот и уменьшит издержки для всех участников внешнеэкономической деятельности. Введение переходного периода обеспечит плавное подключение лабораторий к модулю и адаптацию участников рынка к нововведениям. Таким образом, Кыргызстан делает решительные шаги на пути к цифровому будущему, укрепляя свои позиции в регионе как страна, открытая к инновациям и улучшению бизнес-среды.

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