Мастера пера и слова…

В Кыргызской национальной библиотеке им. А. Осмонова подвели итоги премии «Алтын Калем». Победителям вручили призы.

В награждении участвовали заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Марат Тагаев, председатель Национального союза писателей Нурланбек Калыбеков и представители культуры.

Лауреаты отобраны по следующим направлениям: «Проза» — победителем стал Абдиламит Матисаков, «Поэзия» — Молдоакмат Бапаков, «Драма» — Кыял Тажиева, «Литературная критика» — Умут Култаева, «Переодика» — Таштанбек Чакиев, «Детская литература» — Байтемир Асаналиев и «Русскоязычные произведения» — Тыныбек Мейманалиев.

Этот конкурс, объявленный Минкультуры и Союзом писателей, призван подчеркнуть подлинное искусство, бесценное достояние кыргызского языка, выявить лучшие произведения поэтов-писателей, создающих произведения на родном языке, дать возможность раскрыть талант и развить литературные способности писателей и акынов.

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