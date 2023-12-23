Откровенный разговор

Во время оперативно-полевой поездки в Таласскую область министр обороны, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов встретился с ветеранами и участниками ликвидации на Чернобыльской АЭС, Таджико-афганской границы, Баткенских событий, военными пенсионерами ВС и с представителями местного самоуправления Манасского, Айтматовского и Бакай-Атинского районов.

Открывая встречу, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов рассказал присутствовавшим об обстановке в военной и политической сферах как в мире, так и в регионе, ознакомил с мероприятиями, проводимыми руководством Кыргызской Республики и Министерством обороны для обеспечения военной безопасности страны.

В формате «вопрос-ответ» он обсудил с присутствовавшими вопросы улучшения социальных и жилищно-коммунальных условий для военнослужащих, членов их семей, а также для военных пенсионеров и ветеранов боевых действий.

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