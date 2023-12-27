Элемент безопасности

Управление органов безопасности дорожного движения (УОБДД) Иссык-Кульской области продолжает прикрепление к кузовам крупногабаритных транспортных средств светоотражающих устройств.

Эта мера, как сообщили в ведомстве, помогает существенно снизить дорожно-транспортные происшествия на автомагистралях области.

«Светоотражающие устройства помогают водителям ориентироваться на автотрассе в ночное время и в сложных погодных условиях, вовремя заметить припаркованную на обочине автомашину, соблюдать дистанцию, правила дорожного движения, не превышать скорость», — говорится в сообщении.

Мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий на крупных автомагистралях, проводятся во всех областях.

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