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Элемент безопасности


Управление органов безопасности дорожного движения (УОБДД) Иссык-Кульской области продолжает прикрепление к кузовам крупногабаритных транспортных средств светоотражающих устройств.

 

 

Эта мера, как сообщили в ведомстве, помогает существенно снизить дорожно-транспортные происшествия на автомагистралях области.

 

«Светоотражающие устройства помогают водителям ориентироваться на автотрассе в ночное время и в сложных погодных условиях, вовремя заметить припаркованную на обочине автомашину, соблюдать дистанцию, правила дорожного движения, не превышать скорость», — говорится в сообщении.

 

Мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий на крупных автомагистралях, проводятся во всех областях.

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Дата публикации: 15:51, 27-12-2023

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