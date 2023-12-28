Встреча в уходящем году

Президент Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств в городе Санкт-Петербурге.

Началась она в музее с экскурсионной прогулки по известным дворцово-парковым местам заповедника «Павловск», лидеры посетили Царское Село и Петергоф.

В ознакомительной экскурсии приняли участие президенты: России — Владимир Путин, Азербайджана — Ильхам Алиев, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Далее лидеры стран СНГ направились в Константиновский дворец.

С приветственным словом выступил Президент России Владимир Путин. Он выразил признательность за то, что главы государств приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на традиционную неформальную предновогоднюю встречу.

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