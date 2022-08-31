Дары жемчужины Кыргызстана

Иссык-Куль каждый год притягивает всё больше туристов со всего света. В первую очередь своей природой и чистейшим воздухом. Здесь каждый находит отдых по душе.

Любителям горного туризма есть где разгуляться: многочисленные ущелья, хребты, долины. Для пляжного отдыха много прибрежных домов отдыха и пансионатов. Ценовая политика самая разнообразная — от бюджетного варианта проживания в деревянных домиках времён СССР до комфортных отелей со всеми удобствами. Каждый выбирает отдых по желанию и размеру кошелька.

Индустрия развлечений тоже на любой вкус — от спокойной прогулки по водной глади на катамаране до экстремального прыжка с парашютом или полёта на дельтаплане. Но… озеро и ветер непредсказуемы, может унести даже на собственном баллоне у берега, примеров тому масса. Поэтому меры безопасности необходимо соблюдать всегда и везде.

Для шопинга лучший вариант — ярмарка в селе Бостери. Там можно купить абсолютно всё! Одежду, аксессуары, изделия местных мастериц, платки, шляпки, купальники. И даже меховые шапки и палантины! Особенно приятно пройтись по рядам, где торгуют грибами, собранными в местных ущельях и лесах. Разной величины, солёные и сушёные — опята, боровики, лисички, синеножки и прочие. Тут же продают ароматную горную траву. А если приготовить из неё чай! Учитывая полезные свойства горного разнотравья, напиток не только будет бодрить, но и исцелять организм. Главное — тщательно изучить фармакологические свойства.

Но всё же основная визитная карточка озера, конечно же, рыба. Да, селёдка, которую продают практически везде вдоль побережья, в озере не водится, но коптят её там так, как не коптят нигде, у неё свой неповторимый вкус и аромат. В советское время в озере было много чебака, но потом его выловили практически полностью. Сегодня он есть в отдельных заводях и в очень малых количествах. Поэтому если раньше его можно было купить буквально за копейки, то сейчас цена связки доходит до 1000 сомов.

Один из самых продаваемых продуктов на побережье — это мёд. Его аромат привлекает не только пчёл, но и туристов-сладкоежек, которые с удовольствием его пробуют и покупают.

Для многих жителей Иссык-Кульской области короткий летний сезон — практически основное время заработка на целый год. Поэтому они стараются не только по максимуму продать свою продукцию, но и обзавестись постоянными клиентами.

— У нас всё натуральное, без добавления сахара. Качество — основа нашей продукции. Мёд должен радовать покупателей своим ароматом и цветом. У нас есть постоянные клиенты, которые специально приезжают издалека, чтобы его купить. Мы стараемся угодить всем, — говорит опытный «медовик» Наталья Шепелева.

Надо сказать, что в этом году у иссыккульцев отличная торговля, так как нашу страну посетило большое количество туристов из России, Казахстана и дальнего зарубежья, которые предпочли почти всё лето провести на озере. Будем надеяться, что это положительно отразится как на экономике Иссык-Кульской области, так и всей страны.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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