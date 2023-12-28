Вышли в плюсе

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров заслушал отчёты государственных предприятий и акционерных обществ по итогам их деятельности за 2023 год.

Так, согласно информации ОАО «Манас», объём капитальных вложений составил 5 млрд сомов. Кроме этого, открыты семь новых маршрутов, реконструируются все региональные аэропорты.

Глава Кабмина акцентировал внимание на выводе авиации из чёрного списка ИКАО. Он также отметил необходимость закупки самолётов для осуществления внутренних рейсов в дальние регионы страны.

Далее заслушана информация государственного предприятия «Кара-Балтинский спиртовый завод».

Отмечено, что на модернизацию выделено 280 млн кредитных средств, кроме этого, общими усилиями удалось обеспечить доходность компании, которая ещё в 2020-2021 гг. считалась убыточным. По итогам 2023 года прибыль составила 400 млн сомов.

Глава Кабмина поручил обратить особое внимание на качество выпускаемой продукции и запустить аналогичный завод в южном регионе. По словам главы Кабмина, в 2024 году на Майлуу-Суйском ламповом заводе запустят новую линию по производству стеклянных бутылок. «Спиртовый завод должен обеспечить их заказами, а типографию «Учкун» — акцизными марками. Таким образом, государственные предприятия смогут получить свою прибыль, при этом финансовые средства останутся на балансе у госкомпании.

Взаимные заказы, помощь, как консультативная, так и в плане бизнеса, помогут вывести госпредприятия из «минуса», — отметил Акылбек Жапаров.

В ходе совещании также заслушаны отчёты государственных «убыточных» предприятий. Глава Кабмина раскритиковал деятельность государственного предприятия «Государственная лотерейная компания», которая в течение двух лет находится в минусе. «Зачем государству содержать предприятие-монополист, которое вдобавок ко всему не приносит прибыль», — отметил Акылбек Жапаров и поручил рассмотреть возможность ликвидации его.

«У каждой государственной компании должен быть бизнес-план, менеджерский подход к пониманию процессов. Закупить служебные автомобили и сделать ремонт в кабинете — неэффективное управление, это лишь неоправданные траты. Надо закупать технологии, внедрять инновационные проекты», — заключил Акылбек Жапаров и поручил руководителям государственных предприятий и акционерных обществ до 25 января представить бизнес-планы по дальнейшему развитию госкомпаний.

Автор: