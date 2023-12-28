Наград достигли своим трудом

Президент Садыр Жапаров принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград отличившимся кыргызстанцам — представителям различных сфер, отмеченным за особые заслуги.

В своём выступлении глава государства отметил:

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие современники, удостоенные государственных наград за свой доблестный труд! Уважаемые участники сегодняшней церемонии!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Давайте поблагодарим Всевышнего за то, что весь кыргызский народ благополучно вступает в Новый год, будем благодарны за работу, проделанную в прошлом году, и пожелаем исполнения наших новых целей, поставленных на новый год.

За прошедший год мы стали свидетелями многих успехов и значимых событий. Считаю, что сидящие здесь лауреаты вносят весомый вклад в эти достижения. Не зря говорится: «Эл ичи — єнєр кенчи» («Среди народа быть — в золотой колыбели жить»). Из народа какие только таланты не выходят. И это невозможно игнорировать или недооценивать их работу. Я не сомневаюсь, что наши граждане, сидящие на сегодняшнем мероприятии, — это люди, выделяющиеся из всех, пользующиеся признанием народа за свой труд, пропагандирующие работу той или иной отрасли, вносящие вклад в развитие государства. Поэтому я искренне поздравляю сегодняшних лауреатов премии, получивших государственные награды за значительный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, а также за большие достижения в профессиональной деятельности!

Дорогие соотечественники!

Мир, в котором мы живём сегодня, меняется каждый день. Столь стремительные изменения предъявляют новые требования ко всему человечеству. Конечно, и Кыргызстан как часть мирового сообщества также переживает такие непростые времена. Мы быстро адаптируемся к такой ситуации, принимаем новые условия и в то же время стараемся двигаться вперёд, не сходя с выбранного нами направления, не отклоняясь от пути развития.

В результате нашей правильной и чёткой бюджетно-экономической политики объём валового внутреннего продукта достиг 1 трлн. Благодаря быстрым и эффективным действиям, которые принесли свои плоды, темпы роста увеличились.

Как вы видите, многим службам поставляется соответствующее оборудование, в частности, службе скорой помощи, обороны, обновляется сектор сельского хозяйства. В прошлом году мы выполнили своё обещание восстановить нашу баткенскую землю после вооружённых конфликтов, построили социальные объекты и жильё для граждан со всеми условиями. Кроме того, особое внимание уделяется инфраструктуре ряда городов, завершается строительство парков, дорог, мест отдыха, проводятся работы по обеспечению чистой питьевой водой. В этом году мы не обошли стороной сферу культуры и спорта. Отремонтированы библиотеки, кинотеатры, стадионы, открыты филиалы международных футбольных академий. Все эти мероприятия направлены на улучшение материальной базы отраслей, что поспособствует социально-экономическому развитию Кыргызстана. Теперь позвольте мне с удовлетворением остановиться на трудолюбивых людях, посвятивших свои жизни развитию этих отраслей. Не зря говорят, что доброе слово окрыляет.

На этот раз орденом «Манас» III степени награждены директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев и общественный деятель Бакирдин Субанбеков. Эти два имени широко известны кыргызской общественности, и их прошлые работы также известны народу. Наш мастер Тентимиш Мураталиев, награждённый орденом «Даўк», полвека своей жизни посвятил педагогической деятельности, исполнил более 20 произведений мировой классики, и они вошли в золотую сокровищницу кыргызского радио и телевидения. Среди нас сидит и заслуживший эту награду председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артём Новиков. Есть все основания говорить, что под его руководством деятельность фонда достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют крупные проекты, финансируемые в промышленности, возобновляемых источниках энергии и других отраслях. Почётного звания «Народный артист Кыргызской Республики» удостоены известный киноактер Догдурбек Кыдыралиев и артистка академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова Айша Базарбаева. Сталбеку Джунушалиеву, первоклассному артисту хора Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, присвоено почётное звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики».

В центре внимания общественности и труд других граждан, заслуживших это звание. Среди награждённых — уважаемая Букон Султанбекова, находящаяся в почётном отпуске. Она награждена медалью «Даўк». Букон Султанбековой почти 90 лет, в своё время она готовила лучших учеников школы, где работала, к олимпиадам в стране и за рубежом. Самое интересное, что отцом бабушки Букон был Султанбек Монолбаев, ставший жертвой трагических репрессий 1937 года. Мы хотели бы поблагодарить нашу бабушку Букон, которая предоставила нам важную информацию об отцах страны. Машинист автогрейдера общества с ограниченной ответственностью «Жагалмай» награждён медалью «Даўк», выполнивший большие работы по дорожному строительству в семи регионах Бактыяр Нурматов. Также награждён начальник каротажного отряда управления геофизики государственного предприятия «Кыргызгеология», активно участвовавший во внедрении современных методов в исследование подземных вод страны, Александр Харламов. В сфере здравоохранения много соотечественников, которые хорошо разбираются в своей профессии и регулируют организационную работу учреждений. Среди них врач-окулист Центра общеврачебной практики Ак-Талинского района Букен Турдубекова относится к числу граждан с сильными профессиональными и организаторскими способностями. Врач-травматолог Абдукарим Эгемкулов Центра общеврачебной практики города Кызыл-Кия удостоен звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики». Развитие страны в любой период зависит от образованной молодёжи. Фарида Дооранова, учитель биологии Национальной школы-лицея инновационных технологий, работала преподавателем и разработала передовые и инновационные педагогические методы в образовании, Гульнара Кайдылдаева, заместитель директора школы-гимназии № 2 имени В.П. Чкалова города Нарына, удостоена звания «Заслуженный учитель Кыргызской Республики».

Уважаемые лауреаты!

На сегодняшнем торжественном собрании среди вас сидят наши граждане, получающие награды за упорный труд в сферах культуры, науки, государственной службы, местного самоуправления, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, обороны и безопасности и других сферах. И, к сожалению, из-за нехватки времени мы не сможем перечислить и назвать их всех. Поэтому лауреатов, чьи имена не упомянуты, прошу отнестись с пониманием, если ваши имена не прозвучали.

Дорогие соотечественники!

На сегодня нам предстоит за короткий промежуток времени пройти путь, которым развитые страны шли веками. Поэтому сейчас необходимо приступить к решению вопросов общественно-политического значения, и каждый из нас должен внести свой вклад в своей сфере. Велик вклад наших награждённых граждан тем, что они помогли стране выйти на путь последовательного развития в период, когда ставятся новые задачи и требования. Перед нами стоят важнейшие задачи по установлению правопорядка, укреплению государственности, совершенствованию системы образования, развитию культуры и литературы, укреплению национального единства, улучшению здравоохранения, распространению ценностей, оставленных нашими предками.

Я твёрдо верю, что вы и дальше поспособствуете выполнению этих задач!

Уважаемые лауреаты, ещё раз поздравляю вас с полученной сегодня наградой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия жизни и хорошего настроения.

Пусть ваша деятельность, направленная на развитие нашей страны, приумножится! Поздравляем с наградами, которых вы достигли своим упорным трудом!»

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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