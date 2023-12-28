Комфорт под стук колёс

Кабинет министров подвёл итоги работы государственных предприятий. Лучшим практически по всем показателям признано ГП «Кыргыз темир жолу».

В Госагентстве по управлению государственным имуществом отметили наиболее успешные направления работы Кыргызской железной дороги: стабильный рост капитала и активов, активное развитие внутренней сети железных дорог и создание благоприятных условий для перевозки дополнительных видов грузов и пассажиров.

«Кыргыз темир жолу» стоит во главе внедрения цифровых технологий и проведения технического перевооружения, улучшая тем самым эффективность и качество предоставляемых услуг. Компания также считается официальным партнёром Кыргызского футбольного союза, тем самым поддерживая его на уровне партнёрского сотрудничества», — отмечено в официальном сообщении госагентства.

По словам главы ГП Азамата Сакиева, «Кыргыз темир жолу» проводит реформы, направленные на расширение транзитного потенциала, обеспечение устойчивости и безопасности работы железнодорожного транспорта за счёт реализации стратегических проектов развития железнодорожных магистралей и внедрения цифровых технологий.

— За 10 месяцев 2023 года по железной дороге перевезено свыше семи миллионов тонн грузов, что почти на миллион больше, чем в прошлом году, — заявил Азамат Сакиев. — Это стало возможным благодаря реализации мультимодальных коридоров Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Афганистан, Китай — Кыргызстан — Узбекистан, АТР — Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Туркмения — Азербайджан — Грузия — Турция — Европа, а также благодаря вводу в эксплуатацию 100 грузовых вагонов, закупленных в 2021-2022 гг., и росту объёма потребностей населения.

Наибольший рост перевозок отмечается за счёт открытия новых видов экспортных перевозок железнодорожным транспортом в Турцию, Словакию, Румынию, Польшу, Нидерланды и Венгрию. Нами проводится масштабная работа по модернизации аппаратно-программного комплекса Кыргызской железной дороги, переход на новую автоматизированную систему управления грузовыми перевозками с использованием современных технологий и программно-технических комплексов. Уже сегодня имеются конкретные результаты автоматизации документооборота на предприятии, а также использования электронной системы предварительного уведомления относительно поступающих грузов между ГП «НК «КТЖ», Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тїндїк». Важна также и забота о коллективе. В этом году мы смогли повысить зарплату сотрудникам на 15 процентов.

Как отметил Азамат Сакиев, успешно зарекомендовал себя пилотный проект перевозки контейнеров с грузом из Китая через Кыргызстан, Узбекистан транзитом в Афганистан. Самое важное здесь — это экономия времени. Вместо 14 дней товары находятся в пути около девяти. Активно работаем по развитию мультимодального коридора страны АТР — Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Турция — Европа.

В ГП «Кыргыз темир жолу» также проинформировали, что в настоящее время прорабатывается вопрос запуска пилотного контейнерного поезда Иран — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан.

Активно «Кыргыз темир жолу» поддерживает туристическую отрасль страны. Год назад в «КТЖ» модернизировали два вагона повышенной комфортности, которые были задействованы в перевозке пассажиров по маршруту Бишкек — Балыкчи Летом 2022 и 2023 годов услугами VIP-вагонов воспользовались почти девять тысяч пассажиров. Выручка от услуги выросла почти наполовину.

Кстати, сам глава ГП «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев награждён именным нагрудным знаком «Отличник системы управления государственной собственностью».

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