Новостройки открыли личико

В столице прошёл форум проекта «Аракет — за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана». Он собрал представителей 11 новых жилмассивов столицы, органов МСУ, госструктур, гражданского общества, экспертов, прессу и партнёров проекта.

Главная цель мероприятия — обсуждение острых проблем, с которыми сталкиваются столичные новостройки, и поиск их решения. На форуме также затронули вопросы сотрудничества между МСУ и жителями, доступ к услугам и трудоустройство женщин. Как отметил директор Агентства по развитию Бишкека и привлечению инвестиций Курманбек Молдокулов, проект «Аракет» показал свою эффективность и актуальность, а мэрия со своей стороны готова продолжить совместную работу по улучшению жизни в новостройках. На встрече представили результаты исследования, проведённого экспертами компании Green Aliance KG по экологическим проблемам новостроек, озвучены меры для их решения.

В формате форума также состоялась презентация фотовыставки «Новостройки в ракурсе». Шесть его лауреатов — авторы лучших фоторабот — удостоены ценных призов и сертификатов. Конкурс направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам столичных ново-строек. В жюри поступило более 199 работ от 23 авторов, как опытных фотографов-профессионалов, так и любителей.

«Подобные мероприятия играют важную роль в привлечении внимания к проблемам новостроек Бишкека и в их решении. Мы надеемся, что результаты этого форума помогут заметно улучшить условия жизни в новостройках и создадут благоприятную среду для будущего развития города», — поделилась своими мыслями руководитель ОО «Ресурсный центр для пожилых» Светлана Баштовенко.

Проект «Аракет» нацелен на улучшение условий жизни и снижение уязвимости жителей Бишкека и Оша. Будет применяться подход, основанный на широком участии и всеобъемлющем развитии, оказании поддержки жителям новостроек, выявлении проблем, взаимодействии с заинтересованными сторонами для их окончательного решения. Конечная цель проекта — через 12 лет не только улучшить жизнь уязвимых групп населения новостроек, но и создать благоприятную среду для сотрудничества между жителями жилых массивов и органами власти.

Один из известных фотографов страны Влад Ушаков заявил, что визуализация экологических проблем новостроек при помощи фотографий не оставила никого равнодушными.

Теперь выставка, экспозиция которой создана на базе конкурсных фотоснимков лауреатов и участников творческого фотосостязания, станет передвижной. Её покажут в вузах и школах столицы, на различных форумах и других общественных мероприятиях. В конкурсное задание также входило написание текста, с указанием места съёмки и самой проблемы, которую иллюстрировали авторы. Жюри обращало внимание и на качество представленных фоторабот. Победителями конкурса стали Юлия Тенькова (первая премия), Канат Рыскулов (вторая) и Вероника Ходжич (третья). Восемь авторов стали лауреатами и получили в награду сертификаты и памятные призы.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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