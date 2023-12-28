Новогодние подарки от мэра

В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова прошла новогодняя ёлка мэра Оша для детей «Алтын балаты — 2024».

Мэр города Бакытбек Жетигенов поздравил с наступающим Новым годом юных жителей и пожелал всем крепкого здоровья, радости и успехов в учёбе.

В праздничном мероприятии приняли участие более 600 детей социально уязвимых семей, детей-сирот и полусирот, многодетных семей, дети с инвалидностью, спорстмены и школьники — победители различных конкурсов и олимпиад.

Специально для детей городское управление культуры и детский центр творчества «Келечек» организовали новогоднее театрализованное представление и праздничную концертную программу.

В завершение мероприятия ребятам, присутствовавшим на празднике, вручены новогодние подарки.

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