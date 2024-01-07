На радость ребятне

В преддверии Нового года представители Министерства цифрового развития во главе с заместителем министра Сергеем Слесаревым посетили Центр реабилитации детей и поддержки семьи (Дом малютки) Бишкека.



Воспитанники Дома малютки представили театрализованную постановку про зимнюю сказку, поделившись добрыми пожеланиями и новогодней программой для гостей.

В торжественной обстановке заместитель главы Министерства цифрового развития поздравил весь коллектив и воспитанников учреждения с наступающим праздником, выразив признательность за важную работу, которую коллектив выполняет, и пожелал всем здоровья, счастья, радости и новых успехов в Новом году.

На торжественном мероприятии передана помощь для хозяйственных нужд ребятишек, включая средства первой необходимости и гигиенические принадлежности.

Наша справка. Центр реабилитации детей и поддержки семьи — одно из старейших учреждений столицы.

Дом малютки открыт в 1919 году для детей, оставшихся без родительского попечения (сироты), и затем преобразован в Дом ребёнка с особым статусом. Здесь принимают сирот, брошенных, отказных и детей из семей в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день в стационаре проживают 50 детей со статусами: сироты, брошенные, отказные, изъятые и дети из семей в ТЖС.

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