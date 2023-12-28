Вдохновило айтматовское слово

«Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом моё утешение», — писал Чингиз Торекулович Айтматов в своей прекрасной повести «Белый пароход». Его творчество, как и небо, живёт и будет жить вечно. И остаётся неиссякаемым источником доброты, надежды, справедливости, веры и любви к людям.

Чингиз Айтматов жил и чувствовал этот мир, страдая, любя, созидая и преображая его, насколько он мог, в силу своего человеческого и литературного дара. Он творил и вдохновлял своими волнующими сердечными произведениями и мыслями других живущих в этом мире людей, в том числе и художников.

В Бишкеке в зале Национального музея изобразительного искусства имени Г. Айтиева открыта многожанровая художественная выставочная экспозиция, авторы которой вдохновились на создание своих произведений мыслями, почерпнутыми в книгах выдающегося мастера современной словесности.

На выставке, которую кураторы назвали «Источник вдохновения…», представлены живописные полотна,

жанровые композиции, графические работы, линогравюры и скульптурные изваяния. Все они зримо отражают идеи героев книг писателя. В выставленной экспозиции 50 живописных и восемь скульптурных произведений. Чингиз Айтматов, по праву вписавший своё имя в историю мировой литературы, ещё при жизни признан одним из самых цитируемых классиков современного искусства слова. Его книги переведены на 150 языков мира. Практически всё его творчество пронизано мифологическими мотивами и обращением к эпосу. Он безмерно вдохновлялся тюркскими легендами и притчами, а свои произведения

создавал практически без черновиков. Многие романы и рассказы перенесены на киноэкран, но они также вдохновляли художников и ваятелей всего мира, в том числе родного и любимого им Кыргызстана.

Многие картины в экспозиции — прямые иллюстрации айтматовских произведений, однако большинство выставочных работ лишь отчасти перекликаются с легко узнаваемыми героями книг писателя. Среди картин выделяются два портрета Айтматова известных мастеров живописи А. Усубалиева и С. Бабаджанова.

Большую часть работ представляют отрывки из произведений писателя либо иллюстрации его книг.

В экспозиции свыше 60 произведений искусства. Представлены как известные картины мастеров отечественного изобразительного искусства и его классиков (Л. Ильиной, Т. Герцена,

А. Усубалиева, А. Осташова, К. Давлетова, С. Бабаджанова, В. Рогачева, А. Мисюрёва, Е, Кузовкина, А. Торопова, А. Тургунбаева), так и художников последующих поколений, нашедших созвучные своим творческим поискам идеи и мысли в произведениях Чингиза Айтматова (Р. Джангарачевой, С. Исамыды, А. Акматова и других).

Среди скульптурных работ, посвящённых писателю, произведения пяти авторов. Это портретные изображения Ч. Айтматова, одна жанровая композиция по мотивам повести «Материнское поле», микрорельеф — портрет писателя работы А. Тыналиева в дереве, композиция «Толгонай» Д. Жылчиева, медаль с портретом Ч. Айтматова.

Все представленные работы насыщенные, эмоциональные. Одни и те же литературные мотивы, идеи и герои встречаются у разных авторов экспозиции. Здесь налицо отсылки к полюбившимся книгам «Белый пароход», «Материнское поле», «Первый учитель», «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Джамиля», «Плаха», «Ранние журавли», «Буранный полустанок» и другие. Все изобразительные произведения активно вызывают ощущение завершённости, в полной мере передают настроение и мировосприятие мастера слова. Полотна и скульптурные изваяния, кажущиеся поначалу скромными и аскетичными на выразительные средства, постепенно раскрывают свою изначальную глубину и отображают внутренний мир айтматовских героев и атмосферу времени. Они достоверны для самых широких зрительских кругов, обстоятельны и точны в своих характеристиках, и в то же время изобразительно и образно глубоки по смыслу.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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