Рождественский «подарок» от сапёра

Наши публикации о малоизвестных по разным причинам воинах-кыргызстанцах, полных кавалерах ордена Славы в годы Великой Отечественной войны, вызвали большой интерес читателей. В редакцию приходят люди и делятся воспоминаниями о своих предках, достойно прошедших военное лихолетье и по праву заслуживших эту высшую награду за солдатскую доблесть и отвагу.

С самого детства жительница Бишкека Кулипа Айдаралиева помнит рассказы матери о её родственнике по отцовской линии Идрисе Кадыркулове. Вернувшись после войны в родное село Кош-Булак под Баткеном, он скупо рассказывал домочадцам о своих фронтовых путях-дорогах и о том, что пришлось ему пережить в боях. И только после того, как его имя увековечили в республиканской Книге памяти, близкие, односельчане и вся страна узнали о личных подвигах и заслугах нашего земляка на полях сражений.

В декабре 1941 года Идриса призвали в Красную Армию и зачислили в кавалерийский полк, сформированный в Киргизии. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». В боях под Коломной получил тяжёлое ранение. После госпиталя до конца войны служил в сапёрном батальоне 53-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Юго-Западном, Степном и 2-м Украинском фронтах. Освобождал Белоруссию, Украину, Венгрию и Румынию. Победу встретил в Германии.

В марте 1944 года при форсировании передовыми частями советских войск реки Южный Буг на стыке Хмельницкой и Винницкой областей Украины старшина И. Кадыркулов, продвигаясь со своим отделением впереди пехоты, под плотным огнём переправился через водную преграду и проделал несколько проходов в минных полях на левом берегу противника. Лично обнаружил и обезвредил около 140 мин и других взрывных устройств. По поручению Президиума Верховного Совета СССР орден Славы 3-й степени вручил Идрису командующий фронтом маршал К. Рокоссовский. Не прошло и полугода, как наш герой вновь отличился. Во время прорыва вражеской обороны под румынским городом Тыргу-Мореш, действуя в составе разведывательной роты, подорвал проволочные и бетонные заграждения, уничтожил несколько огневых точек, снял большое количество противотанковых и противопехотных зарядов, обеспечив тем самым продвижение наступающим войскам. Как отмечалось в журнале боевых действий сапёрного батальона, в целом за всю весенне-летнюю кампанию 1944 года старшина Идрис Кадыркулов поставил более 3 тысяч мин различной модификации и почти столько же обезвредил.

В архиве политической документации республики сохранилось письмо комиссара 53-й гвардейской стрелковой дивизии В. Мохова в Центральный Комитет КП Киргизии. Вот выдержка из него: «…Коммунист, красноармеец И. Кадыркулов предан делу партии, проявляет мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, пример для других бойцов в успешном выполнении приказов и задач командования. Самоотверженно действует в тылу противника, на его счету два взорванных эшелона с техникой и живой силой, более 50 километров железнодорожных путей за линией фронта и около десятка взятых в плен гитлеровцев. Сообщаю вам, что Ставка Верховного главнокомандования поддержала наше представление в Президиум Верховного Совета СССР о награждении И. Кадыркулова орденом Славы 2-й степени. Просим передать благодарность его родителям за воспитание стойкого защитника нашей Родины…».

Несколько лет назад, собирая дополнительные материалы о нашем прославленном земляке, директор Чон-Арыкского музея боевой славы Калбюбю Менсеитова отыскала его однополчанина Кадырбека Осмонова. Как вспоминал ветеран, Идрису поручали самые сложные задачи в наступательных операциях. У него было какое-то особое чутьё на мины-ловушки, поставленные гитлеровцами. Также мастерски, с большим эффектом устанавливал их, нанося значительный урон противнику при попытках контратаковать наши позиции. На своём опыте подготовил и проверил на деле более 50 специалистов- взрывников, изобрёл несколько устройств (щупов) для безопасного обезвреживания заложенных мин. Идрис Кадыркулов пользовался авторитетом у личного состава батальона. Был открытым, доброжелательным и в то же время очень скромным, никогда не кичившимся фронтовыми заслугами и наградами. В боях прикрывал, поддерживал необстрелянных бойцов, а в критических ситуациях приходил им на помощь.

Орденом Славы 1-й степени И. Кадыркулов награждён за большие заслуги в обеспечении наступательной операции на территории Венгрии, в провинции Ноград. Переправившись со своим отделением через реку Ипель, он разминировал её противоположный берег и удерживал до подхода наступающих подразделений. Угадав направление танковой контратаки гитлеровцев, поставил на нём около десятка тяжёлых мин. Наткнувшись на не обозначенное на карте минное поле, вражеская бронетехника была взорвана, а затем загорелась, полегла и следующая за ней пехота. Это случилось на рассвете 25 декабря 1944 года, в день католического Рождества, а ночью Идрис Кадыркулов со своими ребятами совершил дерзкий бросок в глубокий тыл противника и уничтожил два штабных блиндажа командования дивизии СС с высокопоставленными офицерами вермахта.

После войны И. Кадыркулов служил на южных рубежах Союза, в туркменском городе Кушке. Демобилизовавшись в 1947 году, жил в селе Казарман Нырынской области. Окончил педагогическое училище, работал в местной школе учителем старших классов. Возглавлял совет ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла Тогуз-Тороуского района. Полный кавалер ордена Славы ушёл из жизни 9 марта 1982 года.

Сергей СИДОРОВ.

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