Праздник самой длинной ночи, или Иранские загадки для мира…

В Национальной библиотеке имени А. Осмонова отметили народный праздник Ялда. Торжество проходило в библиотечном центре ирановедения и персидской литературы имени Фирдоуси (великий персидский поэт, автор знаменитой поэмы «Шахнамэ»).



Участвовали: дипломатический корпус, сотрудники посольства Ирана в Кыргызстане, представители иранской диаспоры в КР, педагоги и студенты столичных вузов, журналисты и почитатели иранской культуры. Со словами приветствия обратился представитель культурного центра при дипмиссии Ирана Абузар Тогани:

— Мы искренне приветствуем наших друзей, студентов столичных университетов, журналистов, а также всех, кто пришёл отпраздновать с нами это старинное торжество. Пусть в этот светлый мусульманский праздник и в эту холодную зиму сближаются тёплые души кыргызских и иранских собратьев. Пусть весь год нам сопутствует только удача.

Ночь Ялда — давнее торжество арийского народа, которое отмечается в Иране, Таджикистане, Афганистане и других странах. Инициатива внесения этого празднества в Репрезентативный список ЮНЕСКО принадлежит Ирану. Предложение внесли пять лет назад на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

Ночь Ялда не празднуется публично, а каждый год отмечается определёнными культурными кругами с чтением стихов и рассказов, играми и музыкой, вручением подарков. В преддверии торжества различные СМИ публикуют статьи и транслируют радио-, телепередачи, а также программы исторического и исследовательского характера. Первоначально праздник Ялда отмечался в самую длинную ночь года, то есть накануне зимнего солнцестояния.

Самая длинная и тёмная ночь года — это время, когда друзья и семьи собираются, чтобы далеко за полночь вместе прочесть страницы поэм Хабизат и Шахнаме, угощаются фруктами и орехами. Особенной любовью пользуются гранаты и арбузы, поскольку их красный цвет символизирует оттенки радости и сияния жизни. У иранцев велики статус и значение солнца, многие давние традиции и ритуалы связаны с положением солнца и его влиянием на жизнь. Эта традиция, как и многие другие, стала загадкой для всего мира. Иранцы придумали свой календарь, основанный на вращении земли вокруг Солнца, что не только отражает глубину их культуры, но и подтверждает высокий статус иранских знаний и видения в далёком тысячелетии и до настоящего времени. После реформы иранского календаря в 1925 году, которая привязала сезонные мероприятии к дням календаря, Ялда отмечается в ночь и первый день десятого месяца (Дей). С учётом ежегодных сдвигов праздник может прийтись на день раньше или позже зимнего солнцестояния.

После падения империи Сасанидов и с распространением ислама значение этого праздника снижается, и Ялда становится семейным зороастрийским торжеством. Использование свежих фруктов среди зимы напоминает давние обряды и обращения к божествам с просьбой о защите озимых посевов. В конце 13 века выдающийся персидский поэт Саади писал в своём «Бустане»:

«Настоящее утро не придёт, пока не закончится ночь Ялда».

Она официально внесена в список национальных сокровищ Ирана на специальной церемонии в 2008 году. Праздник отмечается в Иране и других регион, исторически находившихся под его влиянием, включая Азербайджан, иранский Курдистан и районы Белуджи, а также Афганистан и Таджикистан.

Посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари рассказал

участникам, что иранцы издревле отмечают эту ночь, собираясь вместе. Согласно астрономическим исследованиям, с ней начинается период самых длинных морозов. Он длится 40 дней до 10 Бахмана иранского календаря, примерно до 30 января, согласно григорианскому календарю.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины

БАЙРАМУКОВОЙ.

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