Сквозь годы и сквозь горы

Легендарные горные маршруты между Алматы и озером Иссык-Куль вновь доступны для туристов. Продолжительное время они были закрыты, и для желающих попасть из южной столицы Казахстана на берега кыргызской изумрудной жемчужины подобные походы стали невозможны.

И вот, как сообщила пресс-служба Фонда развития туризма КР, 26 августа 2022 года дан старт проекту первого туристического перехода двух групп опытных путешественников из Алматы на Иссык-Куль. Пионерами горного маршрута после значительного перерыва — 13 лет — стали две внушительные группы казахстанских и кыргызстанских туристов, в составе которых чиновники, бизнесмены, дипломаты, представители общественных структур.

Эти туристы добрались из Алматы до прославленного озера пешком. Такие пешие путешествия когда-то были востребованы у казахстанцев и гостей соседней республики, но с 2009 года в силу различных причин и обстоятельств оказались под запретом. И всё же активная группа энтузиастов 26 августа стартовала от нижнего Кольсайского озера на казахской территории. Участники пешего похода с самого начала взяли хороший темп до озера и прошли отрезок пути за 2,5 часа. В дороге попали под дождь и намокли.

Ночь провели в палатках, а утром выдвинулись к озеру Кольсай-2. Направились в сторону перевала, и в 7 часов 27 августа 2022 года все участники трекинга смогли совершить переход до верхнего озера Кольсай, которое находится на высоте 2640 метров над уровнем моря. Они одолели перевал Сары-Булак (уже Кыргызстан), высота которого равна 3275 метрам, где их встретили наши пограничники. Уже с перевала туристы спустились в село Балбай. Во второй день за восемь часов участники трекинга преодолели свыше 20 километров. Все очень хорошо перенесли тяготы пути, ни у кого из них не было травм.

Безусловно, такое испытание укрепило дружбу представителей двух братских народов. Кстати, во время перехода к группе прибилась неизвестно откуда взявшаяся собака, которая успешно преодолела весь путь. Сопровождавшие пограничники КР так привязались к животному, что оставили его себе.

Вторая же группа туристов вышла чуть раньше, ещё 25 августа, и двигалась от Большого Алматинского озера через перевал Озёрный (высота 3520 метров) а также через Аксу-Северный. Эти маршруты были закрыты с 2009 года из-за запрета работы гидов из КР, а также ограничений для туристического транспорта в Казахстане. Осуществлённый туристами переход стал возможен благодаря совместной успешной работе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (Казахстан), представителей бизнес-сообществ, спецслужб, госорганов и парламентариев обеих республик.

Это очень важное событие как для любителей горных походов и путешествий, так и для развития туризма. Поскольку подобными походами предоставляется хорошая возможность развивать не только трекинг, но и конные прогулки и переходы, а также активнее внедрять в региональный туризм такие туристические технологии, как маунтинбайкинг и марафоны, как единодушно считают специалистытуриндустрии Кыргызстана и Казахстана. Сейчас ожидается, что в ближайшее время уполномоченные турорганы рассмотрят специальные межправительственные соглашения с учётом интересов и пожеланий туристических сообществ двух государств, после чего горные тропы откроются для местных туристов.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: моменты переходов и пейзажи, запечатлённые путешественниками.

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