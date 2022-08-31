Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы

В Кыргызстане создана Ассоциация ветеранов здравоохранения.



Как сообщил на пресс-конференции председатель ассоциации Накен Касиев, ранее в стране существовали различные ассоциации узкой направленности (хирургов, терапевтов и педиатров), но подобной до сих пор не имелось.

Цель ассоциации — создание условий, при которых ветераны системы здравоохранения могли бы высказаться и донести нынешнему руководству министерства свои пожелания и жалобы народа, а также содействовать реформам в сфере системы здравоохранения, опираясь на личный опыт, и просто дать своевременный необходимый совет в той или иной ситуации.

Накен Касиев также отметил, что в состав ассоциации вошли врачи со всех регионов страны. Вместе с этим заместитель председателя ассоциации, экс-замглавы Минздрава Касымбек Мамбетов сообщил, что планируется возродить ежегодный съезд ветеранов здравоохранения для создания тесных контактов.

Касаясь вопроса закрытия частных медучреждений, оказывающих услуги населению без лицензий, он отметил, что в Кыргызстане существуют проблемы в законодательстве. Оно слишком либерально по отношению к частной медицинской практике. Нормативно-правовые акты несовершенны. «Когда в общей массе поддержка малого и среднего бизнеса, проверяющие органы даже не могут туда зайти, проверить на соответствие, приостановить лицензию и даже лишить её. Эта проблема осталась», — считает Мамбетов.

Таким образом, Министерство здравоохранения не обладает полномочиями. «Имеются определённые медицинские временные запреты, но они не помогают. Для борьбы с данной проблемой необходимо внести определённые поправки в закон и создать единую базу всех частных медицинских учреждений, надзор и контроль за которыми станет осуществлять независимая международная организация», — сказал он.

По словам зампредседателя Ассоциации ветеранов здравоохранения, медработники частного сектора должны проходить профессиональный отбор, получать сертификат или лицензию, чтобы они вносились в электронную базу данных и можно было отследить информацию. «Данные о смене работы и её причинах также должны указываться. Система сейчас должна быть абсолютно прозрачной. Мы просим вычленить медицинскую и фармацевтическую деятельность из общей когорты частного бизнеса. Потому что речь идёт о здоровье и безопасности жизни. Должны быть какие-то особенные требования. Есть очень много вопросов, как наладить аккредитацию. У нас должен быть сертифицированный орган международного уровня, который бы независимо её проводил «, — заключил он.

Напомним, в апреле этого года Минздравом издан приказ №429 с целью выявить клиники, которые работают без лицензий и проводят оперативные вмешательства. По итогам проверки лишь в Бишкеке обнаружено 27 косметологических учреждений, работающих без лицензий Минздрава.

В свою очередь член президиума Ассоциации ветеранов здравоохранения Толо Исаков отметил успехи отечественной системы здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19.

По его словам, не имея определённого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, как во многих развитых странах, наши врачи справились и смогли стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. «Спасибо всему медицинскому составу, который трудился днём и ночью, не зная отдыха и рискуя жизнью», — заключил он.

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