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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Кыргызстан посетит Президент Турции Реджеп Эрдоган


Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

 

На встрече Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой по всему спектру направлений.

 

Вместе с тем стороны обсудили планируемый визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, а также проведение в рамках него заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между двумя странами.

 

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, глава государства подчеркнул важность предстоящего заседания кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии в городе Анкаре в плане продвижения экономической повестки.

 

Кроме того, стороны обсудили ряд других вопросов как двусторонней повестки дня, так и многостороннего взаимодействия, в том числе в сфере здравоохранения, энергетики и финансового сектора, а также региональной безопасности.

 

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поблагодарил Президента Садыра Жапарова за гостеприимство. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям лидеров двух стран в последние годы достигнуты значительные результаты в расширении взаимовыгодного сотрудничества.

 

В завершение встречи глава государства передал тёплые приветствия Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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Дата публикации: 15:59, 12-01-2024

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