Кыргызстан посетит Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

На встрече Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой по всему спектру направлений.

Вместе с тем стороны обсудили планируемый визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, а также проведение в рамках него заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между двумя странами.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, глава государства подчеркнул важность предстоящего заседания кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии в городе Анкаре в плане продвижения экономической повестки.

Кроме того, стороны обсудили ряд других вопросов как двусторонней повестки дня, так и многостороннего взаимодействия, в том числе в сфере здравоохранения, энергетики и финансового сектора, а также региональной безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поблагодарил Президента Садыра Жапарова за гостеприимство. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям лидеров двух стран в последние годы достигнуты значительные результаты в расширении взаимовыгодного сотрудничества.

В завершение встречи глава государства передал тёплые приветствия Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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