Дружба парламентов — требование времени

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Обсуждены вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей, расширения межпарламентского сотрудничества между двумя братскими странами.
Торага Нурланбек Шакиев сказал, что визит главного дипломата Турции в Кыргызстан поспособствует дальнейшему укреплению взаимодействия, а также остановился на текущем состоянии двусторонних отношений. Касаясь вопросов межпарламентского диалога, Нурланбек Шакиев напомнил, что после избрания его на должность торага Жогорку Кенеша свой первый официальный визит он совершил в Турецкую Республику.
«В вопросах развития сотрудничества, основанного на братстве и взаимном доверии, особое значение имеет парламентский диалог. Наша главная цель — это расширение межпарламентских связей в двустороннем и международном форматах. Укрепление сотрудничества между парламентскими группами дружбы — это требование времени», — подчеркнул торага.
Наряду с этим Нурланбек Шакиев затронул вопросы экономического взаимодействия.
«Турция — один из крупнейших торгово-экономических партнёров Кыргызстана. Объём товарооборота между странами растёт с каждым днём, нам необходимо в дальнейшем увеличить этот темп и довести его объёмы до $2 миллиардов», — добавил он.
В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил большую роль парламентов в укреплении отношений между двумя странами и поблагодарил торага Жогорку Кенеша за его поддержку.
«Основная наша цель — укрепление братства и дружбы между двумя народами», — сказал Хакан Фидан и передал Нурланбеку Шакиеву приветствие председателя Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.
Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в культурной сфере, туризме, образовании и здравоохранении.
Дата публикации: 15:57, 12-01-2024
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