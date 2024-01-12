Дружба парламентов — требование времени

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Обсуждены вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей, расширения межпарламентского сотрудничества между двумя братскими странами.

Торага Нурланбек Шакиев сказал, что визит главного дипломата Турции в Кыргызстан поспособствует дальнейшему укреплению взаимодействия, а также остановился на текущем состоянии двусторонних отношений. Касаясь вопросов межпарламентского диалога, Нурланбек Шакиев напомнил, что после избрания его на должность торага Жогорку Кенеша свой первый официальный визит он совершил в Турецкую Республику.

«В вопросах развития сотрудничества, основанного на братстве и взаимном доверии, особое значение имеет парламентский диалог. Наша главная цель — это расширение межпарламентских связей в двустороннем и международном форматах. Укрепление сотрудничества между парламентскими группами дружбы — это требование времени», — подчеркнул торага.

Наряду с этим Нурланбек Шакиев затронул вопросы экономического взаимодействия.

«Турция — один из крупнейших торгово-экономических партнёров Кыргызстана. Объём товарооборота между странами растёт с каждым днём, нам необходимо в дальнейшем увеличить этот темп и довести его объёмы до $2 миллиардов», — добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил большую роль парламентов в укреплении отношений между двумя странами и поблагодарил торага Жогорку Кенеша за его поддержку.

«Основная наша цель — укрепление братства и дружбы между двумя народами», — сказал Хакан Фидан и передал Нурланбеку Шакиеву приветствие председателя Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в культурной сфере, туризме, образовании и здравоохранении.

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