Официально

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент подписал Закон Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации».
Законом предусматриваются обеспечение реализации и защиты права каждого на свободу информации, в том числе на доступ к информации, находящейся в ведении субъектов государственного сектора, других обладателей информации, определённых данным Законом, и достижение максимальной информационной открытости, гласности, прозрачности в их деятельности, а также создание возможностей для повышения их подотчётности, борьбы с коррупцией, осуществления общественностью контроля над выполнением ими общественно-правовых обязанностей.
Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.
Дата публикации: 14:59, 12-01-2024
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