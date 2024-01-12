Кыргызстан — Турция: подписана Программа сотрудничества

В рамках официального визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Кыргызстан состоялись его переговоры с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым в узком формате. Также стороны провели шестое заседание Совместной группы стратегического планирования между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.



На прошедших переговорах и в рамках заседания Совместной группы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения двусторонних стратегических и братских отношений между нашими двумя государствами. Подтверждая важность развития динамики торгово-экономического сотрудничества, главы МИД Кыргызстана и Турции обозначили готовность прилагать совместные усилия по увеличению уровня товарооборота между двумя странами. В том числе посредством создания двустороннего кыргызско-турецкого инвестиционного фонда. На переговорах стороны отметили активно развивающееся сотрудничество между странами в военно-технической и военно-оборонной сферах и имеющийся потенциал по дальнейшему расширению сотрудничества в этой области.

Обсуждены вопросы деятельности Кыргызско-Турецкого университета «Манас», расширения сети школ Фонда просвещения «Маариф», а также возобновления реализации Соглашения, в рамках которого наши граждане могут получить бесплатное лечение в медицинских учреждениях в Турции. Особое внимание на переговорах уделено необходимости создания благоприятных условий для проживания, работы, учёбы и упрощения взаимных поездок граждан двух государств.

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Турции договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку в вопросах продвижения кандидатур двух стран, а также взаимодействие в Организации тюркских государств.

По итогам официального визита министра иностранных дел Турции Фидана между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписана Программа сотрудничества на 2024-2026 годы, предусматривающая дальнейшее продвижение совместной работы по укреплению двустороннего стратегического взаимодействия. А также принято Совместное заявление по итогам проведения шестого заседания Совместной группы стратегического планирования.

Далее министры выступили на пресс-конференции.

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