Мусор пополнит бюджет?

Современные реалии таковы, что вполне возможно переработать более 50% бытовых отходов, которыми мы ежедневно заполняем мусорные баки, урны и полигоны. Из пластика с успехом изготавливают предметы быта, мебель, детские площадки, а из остатков тканей шьют новую одежду. В некоторых странах предприятия по переработке мусора обогревают целые районы и города. В нашей стране это также вполне реально осуществить. Более того, эта инициатива уже проработана и действует, но только благодаря частным предпринимателям. К сожалению, государственных предприятий, которые бы занимались переработкой мусора, пока нет. Как и нет столь долгожданного мусороперерабатывающего завода.

НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ

Во всём мире приоритетный фактор зелёной экономики — вторичное использование отходов и их переработка, но она невозможна без финансовых вложений. Сегодня в стране зарегистрировано уже около 50 хозяйствующих субъектов, которые дают вторую жизнь бытовому мусору.

По этому поводу в столице состоялся круглый стол «Инвестиции для предприятий сектора переработки отходов. Механизмы и источники», организованный оператором деловой сети WasteNet.kg. Он прошёл в рамках проекта продвижения зелёной цикличной экономики в Кыргызстане и Глобальной инициативы «Мир без отходов». На панельной секции для представителей сектора переработки обсуждались вопросы доступности финансирования для вторичного использования материалов. Вторую секцию посвятили презентации партнёров, предоставляющих финансирование. Они рассказали, как получить грантовую помощь, и обсудили механизмы её получения для дальнейшей работы над переработкой отходов в стране.

ПОЧИСТИТЬ ПЛАНЕТУ

Как поясняют эксперты деловой сети, переработка отходов — это целая система, в которой задействованы предприятия, работающие в цепочке: сбор, хранение, сортировка, транспортировка, переработка и утилизация ТБО.

Деловая сеть по управлению отходами WasteNet.kg объединила отрасль и оказывает поддержку для обучения и консультативных услуг. Например, начиная собственное дело, не все знают юридические, природоохранные, налоговые и промышленные законы. Эксперты сети научат, как и что необходимо знать, чтобы стать предпринимателем по переработке отходов. Помимо этого, многие крупные компании и отели поддерживают эту программу, отказываясь от пластиковых материалов или их вторичного применения.

Например, некоторые гостиничные хозяйства и отели довольствуются стеклянной тарой для воды многократно, чтобы уменьшить использование пластика.

РАЗДЕЛЯЙ И ДЫШИ!

Но любая работа по сохранению чистоты на земле зависит и от самих её обитателей. В нашей стране многократно вводились методы раздельного сбора мусора. Но по непонятным причинам эта инициатива не особо популярна среди жителей страны. С чем конкретно это связано? Лень? Незнание? Безответственность?

В некоторых общественных точках стоят модернизированные урны с тремя лотками: стекло, пластик, прочие отходы или бумага. Но, судя по их содержимому, многие даже не читают, что написано на баке. Так и слышится: «Скажите спасибо, что вообще донёс свой мусор до урны»! А ведь ответственный подход к утилизации мусора способствовал бы не только очищению страны от загрязнений, но и возможности дать вторую жизнь использованным вещам.

По мнению участников круглого стола, людям необходимо объяснять и показывать преимущества раздельного сбора отходов. Нужно начинать с детей. Можно придумать игру «Собери цветные крышечки от пластиковых бутылок». Ребёнок будет участвовать в сборе пластиковых крышечек и, сдав их в пункты сбора, получит деньги, например, на сладости.

ПЕРЕРАБОТКА В ЗАКОНЕ

Независимый эксперт Александр Климов объяснил, как простой мусор может помочь экономике страны:

— Это расширенный механизм ответственности производителя, перенос её с товара, который в последующем станет отходом. Например, я покупаю бутылку с водой. Воду выпиваю, а бутылка становится отходом. А производитель за этот будущий отход будет отвечать сам. То есть та компания, которая выпустила этот напиток или продукт питания, а также технику и прочие бытовые предметы. Это уже закреплено в законодательстве страны. В первую очередь это упаковка — тетрапак, ПЭТ, пластик. Как только компания выпустила продукт на рынок, у неё возникнут обязанности по его утилизации. С точки зрения производителя, это будет некий вызов. Так как он сам или импортёр будет обязан оплачивать дополнительные услуги по утилизации. Можно реализовать это право несколькими способами. Самый невыгодный — уплатить в бюджет стоимость упаковки. Или компания обращается к предприятию-переработчику, и они исполняют это за производителя. Последнее будет гораздо выгоднее.

Сейчас принят закон, что механизм расширенной ответственности будет постепенно введён. Идёт работа с подзаконными нормативными актами, включающими порядок оплаты, декларирования, аудита предприятий по переработки.

Как переработчику получить дополнительные средства на развитие своего бизнеса? Есть импортёры или производители, у которых возникают дополнительные обязанности по утилизации своей упаковки. Переработчик может заключить договор напрямую с производителем и иметь лицензию, с помощью которой можно попасть в общий реестр утилизаторов. Далее переработчику необходимо подтвердить объём отходов, который он собирает. Это будет отслеживаться.

А главный итог всей этой цепи — преобразование отходов в предметы вторичного использования.

Законодательная инициатива, конечно, похвальная. Это позволит сократить мусорные площади, открыть новые предприятия и, соответственно, рабочие места. Но не повысится ли цена на продукты в ПЭТ-упаковке? И не ляжет ли это в очередной раз на плечи потребителя тяжким финансовым грузом?

Дарья НЕСТЕРОВА.

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