Сто лет, как его нет, а он живее всех живых

В этом году исполняется круглая дата со дня смерти вождя мирового пролетариата В. И. Ленина. Разговоры о причинах его смерти, а также о том, будет ли его тело когда-нибудь предано земле, периодически возникают, как будто в тлеющий огонь кто-то подбрасывает сухих дров. Те, кому это интересно, пусть спорят дальше,

а мы расскажем, как прошли те траурные дни в кыргызских городах и сёлах, а также в самой Москве.

День, потрясший мир

О состоянии здоровья Ленина газеты давали сводки ежедневно. Люди надеялись, что он сможет победить недуг, в свои-то 53 года. Верили, что светила медицины смогут его спасти.

Вот и в то утро 21 января 1924 года все СМИ сообщили, что самочувствие Ленина улучшилось. Но уже на следующий день по Москве поползли слухи, что вождь всё же скончался. Однако в утренних газетах не было на этот счёт никаких сообщений. Некролог разместили только в вечерних изданиях.

«Партия и народ понесли невосполнимую утрату. 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут сердце великого вождя остановилось навсегда», — писали газеты.

Ранним утром 23 января 1924 года в учительский дом при женской гимназии города Каракола Аркадия Свистова постучался сторож Евсеич. Накинув полушубок, учитель вышел на крыльцо и остолбенел. Визитёр был в валенках и в одной рубахе. Лицо всё в слезах.

«Аркадий Савельевич, Ленин умер, как же теперь жить будем, что делать? Теперь советская власть кончится?» — едва смог выговорить старик.

Свистов сначала не мог поверить услышанному и подумал, что Евсеич бредит. Завёл гостя в дом. Оба сели за стол, долго молчали. Затем стали собираться в гимназию. Говорить ни о чем не хотелось.

Придя на работу, Свистов сразу же направился в учительскую, где уже собрались коллеги. Решили занятия в школе отменить и вместе с учениками идти на траурный митинг, который должен начаться на базарной площади в 10 часов.

К этому времени здесь уже собралось много народу. Некоторые приехали на телегах из близлежащих деревень. Людям начали раздавать газеты, на которых на первой полосе размещался некролог. Брали все. Даже те, кто не понимал по-русски и не мог читать. Ведь в газете напечатан портрет Ленина — человека, который освободил бедняков от байского рабства. Пока ждали приезда руководителей местной партийной организации, народ обсуждал три вопроса: кто же теперь будет вместо вождя мирового пролетариата; не кончится ли советская власть и не осмелеют ли теперь басмачи?

Митинг начался с опозданием почти на три часа. Ждали председателя Пишпекского областного партийного управления Иманалы Айдарбекова. До своего назначения в Пишпек он более двух лет работал членом Каракольского уездного ревкома. Его хорошо знали в городе, и его приезд немного успокоил людей. Он начал своё выступление с обращения Ленина «К коммунистам Туркестана», которое вождь сделал ещё в 1919 году.

«Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч и миллионов людей будет иметь практическое значение отношение Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, доныне угнетавшимся народам.

Я очень прошу вас обратить на этот вопрос сугубое внимание — приложить все усилия к тому, чтобы на примере, делом, установить товарищеские отношения к народам Туркестана, — доказать им делами искренность нашего желания искоренить все следы империализма великорусского для борьбы беззаветной с империализмом всемирным и с британским во главе его — с величайшим доверием отнестись к нашей Туркестанской комиссии и строго соблюсти её директивы, преподанные ей в свою очередь от ВЦИК именно в этом духе. Я был бы очень благодарен, если бы мне вы ответили на это письмо и сообщили о вашем отношении к делу. С коммунистическим приветом В. Ульянов (Ленин)», — говорилось в том послании.

Прочтя это, Иманалы Айдарбеков обратился к людям с просьбой следовать заветам вождя мирового пролетариата, заверил их, что партия будет идти по ленинскому партийному пути.

Начало бессмертия

В это время в самой Москве вместе с организацией похорон шла активная борьба за власть.

Льву Троцкому, который поправлял здоровье на одном из курортов Грузии, о смерти В. Ленина сообщил Сталин. Он прислал ему зашифрованную телеграмму. Получив её, Троцкий приехал в местный обком ВКП(б) и потребовал срочно соединить его с Москвой. Трубку взял Сталин и сказал, что похороны Ильича назначены на субботу, так что по-любому Лев Давыдович на них никак не успевает. Да и товарищи по партии рекомендуют ему продолжать лечение.

«На самом деле похороны состоялись только в воскресенье, и я вполне мог бы поспеть в Москву. Как это ни кажется невероятным, но меня обманули насчёт дня похорон. Заговорщики по-своему правильно рассчитали, что мне не придёт в голову проверять их…», — напишет Лев Троцкий в своей книге «Моя жизнь».

Обойтись без Троцкого, возможно, решили, памятуя его категорическое несогласие с предложением по поводу «бальзамирования на века тела вождя мирового пролетариата». Данная тема обсуждалась осенью 1923 года, когда Ленин был ещё жив. Иосиф Сталин тогда сослался на то, что эта идея принадлежит

вовсе не ему, а товарищам из провинции. Тогда Троцкий попросил назвать их имена, а после сказал: «Раньше у них были мощи Серафима Саровского и Сергея Радонежского, а теперь вы хотите их заменить на Владимира Ильича?» Его поддержали Лев Каменев и Николай Бухарин.

Главой комиссии по организации похорон назначили Феликса Дзержинского. Он поручил чекистам внимательно отслеживать реакцию советских граждан на смерть Ленина. Возможность беспорядков со стороны контрреволюции ещё считалась высокой.

Созвали экстренный пленум ЦК, на котором глава Центрального исполнительного комитета ВКП(б) Михаил Калинин сообщил печальную новость. Очевидцы вспоминали, что члены президиума, в частности, Григорий Зиновьев и Лев Каменев, плакали, как дети, уронив головы на стол.

Председатель Совета народных комиссаров Киргизской (Казахской) АССР Мухамедхафий Мурзагалиев 21 января 1924 года находился в Москве. Он приехал туда для утверждения его в новой должности — полномочного представителя Киргизской АССР при Народном комиссариате по делам национальностей СССР.

«Через два дня после смерти тело Ленина перевезли в Москву и установили в Колонном зале. Мороз был тогда больше 30 градусов. Для того чтобы проститься с вождём, люди стояли на таком холоде по пять часов. Причём очередь с каждым часом становилась всё длиннее. Публичное прощание длилось три дня. За это время возле гроба Ленина прошло около миллиона человек, затем доступ к нему закрыли. 27 января состоялись похороны: тело перенесли на Красную площадь в открытом гробу и установили во временном мавзолее», — напишет он в своих воспоминаниях.

Ещё много лет после смерти вождя каждый советский человек считал для себя обязательным хоть раз в жизни побывать в мавзолее В. И. Ленина. Возле гроба редко разрешалось останавливаться, да и само посещение занимало около получаса, но, чтобы попасть к Ильичу, люди готовы были стоять часами.

Ныне мавзолей тоже открыт для посещения, но только три часа в день: с 10 до 13 часов.

Комментарий

Имран Мамедов, доктор исторических наук, профессор:

— Я не берусь предсказать, что бы было сегодня с Кыргызстаном, если бы в своё время коммунисты не приняли план по созданию Советского Союза, который предлагал В. И. Ленин. Однако очень сомневаюсь, что кыргызстанцам удалось бы построить сегодня независимое государство. Если помните, 26 августа 1920 года подписано постановление об образовании Киргизской автономной советской социалистической республики в составе России. И территорию, которая сегодня принадлежит Кыргызстану, тогда хотели включить в состав Туркестанской ССР. Это решение партии не отвечало интересам местного населения.

Тогда именно по настоянию Ленина создано Национальное организационное бюро, которое возглавил Юсуп Абдрахманов. В 1924 году больше двух месяцев он и его единомышленники пытались отстоять право на существование кыргызов как самостоятельной нации. Итогом этого противостояния стало подписание 14 октября 1924 года, уже после смерти Ленина, постановления о создании Кара-Киргизской автономной области. Менее чем через год, 25 мая 1925 года, её переименовали в Киргизскую Автономную область, а ещё через год преобразовали в Киргизскую АССР. 5 декабря 1936 года она уже стала Киргизской Советской Социалистической Республикой — полноправным членом Союза ССР. Так что именно В. И. Ленин сыграл одну из решающих ролей в создании кыргызской государственности.

Любовь БОРИСЕНКО.

Справка «СК» В Кыргызстане памятники В. И. Ленину установлены во многих населённых пунктах. Всего их насчитывается более 50. Автор благодарит Российское историческое общество, а также городскую библиотеку Каракола за помощь в подготовке материала.

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