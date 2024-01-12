Помощь вузов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с ректорами государственных высших учебных заведений.

Он отметил, что региональным вузам необходимо тесно сотрудничать с местными органами власти.

«Каждому университету, используя свой профессорско-преподавательский состав, стоит подготовить план развития районов страны, айыл окмоту. Наука должна помогать экономике и промышленности, анализировать, прогнозировать и быть на шаг впереди. Вузам стоит тесно сотрудничать с полномочными представительствами Президента в областях, а ректорам — быть в составе коллегии полпредств. В республике началась реализация крупных инфраструктурных проектов, ожидается открытие порядка ста предприятий.

Нам нужно иметь соответствующий резерв кадров. Особое внимание также надо уделить подготовке специалистов в IT-сфере», — сказал Акылбек Жапаров.

По итогам совещания дан ряд поручений профильным государственным органам.

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